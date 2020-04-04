財報揭祕 壽險買股策略曝光

隨著2019年第4季財報公布，壽險業去年操作台股策略連帶曝光。大型壽險公司除了全面減碼大型半導體權值股，對電信三雄也改採集中投資策略，金控股方面則是逆勢加碼壽險金控。

壽險公司持有單一個股的金額，若達擺放的會計科目達5%，必須揭露個股名單。對照去年第4季與前（2018）年第4季財報，國泰、南山、新光等三大壽險公司，不約而同減碼晶圓代工龍頭台積電與IC設計龍頭聯發科。

其中，國泰人壽大砍台積電16.8萬張，南山人壽也減碼4.4萬張，新光人壽前年底還持有台積電9.3萬張，因陸續調節，台積電去年底已跌出新壽必須揭露的個股名單。

聯發科部分，國泰人壽前年底還持有8.8萬張、南山人壽前年底也有1萬餘張，但去年大幅調節下，最新出爐的季報已不見聯發科的身影。

華南投顧董事長暨總經理儲祥生昨（3）日表示，大型壽險公司減碼台積電、聯發科，此為適度調節，可能是壽險業去年看到股市一度那麼好，但認為好景不太容易持續，適時獲利了結。

電信三雄方面，新光人壽已躍升電信三雄的最大壽險業股東，取得成本合計將近1,300億元。不過，對比新壽的持股水位變化，可發現其加碼中華電、減碼台灣大的微妙變化。

儲祥生指出，中華電是電信股當中，被外界認為在5G時代擁有較佳競爭態勢者，當然要買最強、業績最好的。

儲祥生說，電信業面臨毛利下降壓力，新壽從過往分散布局電信個股，變成集中加碼電信龍頭股，顯示在電信類「要擁有一定比率，但要集中」的策略變化。