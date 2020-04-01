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東風裕隆應收帳款 裕融將全數提列呆帳

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

裕隆集團對大陸轉投資事業東風裕隆採取最保守作法，集團金融公司裕融企業今（1）日公告去年第4季自結稅前盈餘10.13億元在會計師查核後，調整為7.41億元，差異數高達2.7億元，主因為會計師與裕融公司母公司共同評估應收帳款回收風險後，公司對東風裕隆汽車有限公司之應收帳款於2019年第4季全數提列備抵呆帳所致。

裕隆公司周一公布去年財報，去年全年淨損244.65億元，大動作提列納智捷、華創與中國大陸的車型減損後，並隨即增資大陸轉投資杭州納智捷公司人民幣14億元，即是作為償債之用，

法人認為，裕隆此次提列的車型減損與過去投人的開發成本和應收帳款高達95%，使得裕隆的壓力劇減。在裕隆大手筆提列之後，大致只剩與東風集團合資的東風裕隆仍存在對供應商的負債。

裕隆集團 納智捷

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