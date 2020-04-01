越南下令全國隔離15天抗疫 儒鴻、聚陽維持正常營運

越南政府昨晚緊急公告，今（1）日起全國隔離15天抗疫。對此，以越南為生產大本營的國內成衣雙雄儒鴻（1476）、聚陽皆表示目前工廠維持正常營運。

越南總理阮春福昨晚緊急下令，自4月1日起全國隔離15天抗疫，根據聲明指出，居民在15天隔離期內必須待在家中，外出以「基本需求」如採購食物、藥品、尋求緊急醫療服務，或去政府准許繼續營業的公司上班。

對此，儒鴻、聚陽今天都表示，越南工廠沒有受到影響，仍然維持正常生產，員工到班也都很正常。

據了解，越南政府此次下令主要是讓省和省、區和區之間不要流動，避免疫情擴散。但是在區內的工作照常，只是要加強防疫。

至於規定居民外出只能到政府准許繼續營業的公司上班？原則上多數公司都是被允許可以正常營運。

至於越南政府還下令暫停公共運輸，以限制各省之間的旅行，不過有但書，運輸生產所需的勞工和原料不受限制。業者表示，貨運物流的部分還是維持正常，不會因此產生斷鏈問題。