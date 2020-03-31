岱宇去年EPS 2.05元 每股配1.15元現金股利

岱宇（1598）公告2019年財報，受惠於旗下品牌良好訂單出貨表現下，集團強化營業成本、費用控管，使去年營業費用率較前一年下降至23％，整體營運獲利表現持續精進，帶動2019年稅後淨利2.2億元、每股稅後純益（EPS）2.05元，亦分別較前一年成長73％、77％。

岱宇董事會決議通過2019年股利政策，擬配發每股1.15元現金股利，股利配發率達56％。

岱宇表示，SOLE、SPIRIT、XTERRA等主力品牌在2019年營收比重分別為35.07％、21.65％與12.22％，其中又以主打大眾市場家用健身器材品牌XTERRA在國際知名Amazon電商平台、美國Academy通路客戶等強勁拉貨下成長速度最快，2019年XTERRA品牌銷售金額較前一年成長35.91％，加上主力暢銷品牌SOLE產品改款新產品陸續上市，持續在美國、歐洲等地區創造良好銷售表現，推升旗下台灣彰化全興廠、中國嘉興廠保持良好產能稼動率表現，挹注2019年整體毛利率、營業利益率分別較2018年的27％、2％進一步提升至29％、6％水準。

岱宇表示，第一季雖受肺炎疫情影響訂單出貨遞延，不過，全球抗疫帶動居家健身、網購消費需求，不僅近期北美SOLE品牌、德國CARDIO fitness通路於線上電商銷售持續創高，尤其以自3月至目前SOLE品牌於北美地區、以及德國CARDIO fitness通路整體接單金額皆較去年同期大幅成長約3倍水準。

此外，北美、歐洲等地區主要通路客戶考量肺炎疫情影響，為建立安全庫存並已提前加大拉貨力道，整體出貨表現隨著客戶訂單需求暢旺而同步升溫。

另一方面，岱宇已於2月正式完成併購Sole Fitness公司，挹注集團營收貢獻，目前規劃擴增SOLE品牌於家用健身器材、輕商用產品線，預計於第3季新產品陸續上市展開新一波銷售。