股東會贈品救股價 王品奔漲停

王品（2727）今年股東會贈品大手筆，祭出2,200元餐飲禮券，且只要是股東，即便1股也能領取，換言之，依今（31）日漲停價位來看，只要花63.9元，就可以換到價值2,200元的餐飲禮券。由於今日是股東會前最後買進日，王品一開盤即在紀念品買盤激勵下攻上漲停，成為觀光股強勢指標。

王品表示，這是公司第三年發放股東會紀念品，前年首度發放75折券，成效顯著，因此有了把股東變鐵粉的想法，去年發放500元現金抵用券，但因未限制使用額度，造成抵用券集中在石二鍋等低價品牌。

今年的餐飲禮券抵用方式仍在規劃中，目前傾向低價品牌不參加，且設計讓更多中高價品牌都能限額折抵，以達到擴散客源的效益。

王品表示，除了希望讓股東一起來支持品牌，今年加碼發放也是因應今年疫情來勢洶洶，希望透過股東會紀念品增加客源，在非常時期，希望股東能相挺，同時也給股東一些優惠折扣。不失為一種另類行銷方式。

王品表示，此次的股東會紀念品目前看來成效顯著，200元不限品牌的餐飲禮券，只要收到開會通知單，來兌換處都有，其餘2,000元禮券，則需要完成「下載＋加入瘋美食App會員」就會發電子禮券。目前下載人次已從上周的5萬人暴增到10萬人。