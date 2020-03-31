快訊

「機場接待」染疫 蘇貞昌：從不知道有這種人在服務

超越伊波拉的威脅危機？烏干達防疫鎖國中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣華-KY去年EPS4.78元 擬配發現金股利3.5元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

廣華-KY（1338）去年合併營收74.28億元，毛利率25.68％，營業利益率達7.88％，由於中國新車銷售市場顯著下滑，加上新台幣兌人民幣匯率升值，稅後淨利歸屬於母公司4.01億元，每股純益（EPS）4.78元；董事會通過擬配發每股現金股利3.5元，現金配發率73.22％，配合客戶復工進度稼動率有望逐季走高。

廣華-KY受中國新車銷售市場呈負成長影響，主要客戶拉貨力道減緩，但仍不斷強化自我的技術能力，隨著三大日系品牌車廠客戶搶占大陸新車銷售市場份額下，平均月營收保持在6億元（人民幣1.38億元）水準上，同時持續進行產能配置彈性調整、人事成本精簡等，貢獻去年整體毛利率提升至25.68％，營業利益率達7.88％。

展望今年第1季，雖新冠肺炎疫情致使工作天數減少及部分訂單遞延，廣華-KY表示，重要生產基地東莞廠復工率已達九成，武漢廠也配合客戶訂單生產需求正式復工，目前正拉高產能稼動率因應主要客戶追量的訂單需求，可望隨著客戶復工後的拉貨力道增溫，帶動出貨表現明顯回升，今年整體營運有望逐季向上。

新車銷售 人民幣匯率 廣華

延伸閱讀

慢性病患得肺炎、流感多重症且致死率高？這點是自保關鍵

防新冠肺炎擴散 紐西蘭全國緊急狀態延長7天

美新冠死亡人數突破3000！確診破16萬 幾乎是中國兩倍

肺炎衝擊 迪士尼董事長放棄近14億酬勞 CEO薪資砍半！

相關新聞

股東會贈品救股價 王品奔漲停

王品（2727）今年股東會贈品大手筆，祭出2,200元餐飲禮券，且只要是股東，即便1股也能領取，換言之，依今（31）日漲...

廣華-KY去年EPS4.78元 擬配發現金股利3.5元

廣華-KY（1338）去年合併營收74.28億元，毛利率25.68％，營業利益率達7.88％，由於中國新車銷售市場顯著下...

潤泰新每股賺9.35元 六年新高

潤泰新（9945）去年在轉投資南山人壽挹注下，讓去年獲利能見度飆高，潤泰新公布去年年報，去年營收達172.57億元，稅後純益達90.67億元，每股稅後純益達9.35元，更創下六年來新高。

歐美銷售亮眼 巨大去年每股賺9元

巨大集團（9921）在電動自行車發威效益下，2019年合併營收634.5億元，較2018年成長5.3%，創歷史新高；稅後純益33.7億元，較2018年成長17.8％，每股稅後純益9元，也較前一年的7.64元大增。

和泰車2月純益 倍增

車市龍頭和泰車（2207）昨（30）日公告2月的自結獲利，繼去年和泰車營收獲利創下歷史新高後，和泰車2月營收158億元，年增69%，稅前盈餘10.89億元大增107%，稅後純益8.93億元，也是105%的年增率，都較去年同期倍增，每股稅後純益1.26元。

鮮活配息6.2元 殖利率3％

鮮活果汁-KY（1256）昨（30）日公告，2019年合併營收35.21億元，稅後純益5.48億元，每股稅後純益（EPS）16.20元，分別較2018年成長9.30％、23.99％及24.14％，續創歷史新高。

久陽看營運：Q1谷底Q2跳

台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽（5011）表示，今年第一季將是公司營運谷底，隨著中鋼（2002）開出第二季內銷鋼品盤價全面調漲，以及久陽在螺絲以外業務的循環經濟布局加速進入收成，自第二季起營運可望明顯回升。

去年EPS／長虹10.93元 股利可期

長虹（5534）今公布去年財報，稅後純益31.72億元，年減23.8%；每股純益10.93元。長虹近三年每年現金股利配發率均達七成以上，法人看好，去年度股利政策有望維持過往水準。

豐達科除息首日 力拚填息

豐達科（3004）去年每股配發現金股利2.67元，今（30）日進行除息，受大盤今日疲弱拖累，開盤一度直落到48元，但多頭積極作價，企圖朝向填息方向挺進，午盤曾回升至平盤之上。

化妝品製造廠太和-KY 溢價完成1億元現金增資

全球化妝品製造廠太和生技集團(4136)以每股 25 元辦理 400萬股現金增資，共募集資金共 1 億元已於昨日(3/2...

雃博、訊聯搭上疫情商機 股價勁揚

新冠肺炎疫情在全球肆虐，生技股有愈來愈多個股投入新冠相關治療的開發，成為盤面亮點。並使上市生技類股指數在紅盤有撐，盤中漲...

長虹去年賺一股本 股利可期

長虹（5534）今（30）日公告去（2019）年財報，稅後純益為31.72億元，年減23.83%；每股純益（EPS）為1...

熱門新聞

危機入市 龍巖近一個月砸逾6億元買進大立光、台積電

外資上周買超台積電最多 但這檔漲幅更亮眼

鴻海去年每股賺8.32元 連六年賺逾8元

買盤先卡位 15檔反彈可期

大陸債被「禁」 中信中國美元IG債ETF申請下市

台股多空對戰 台積成箭靶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。