廣華-KY去年EPS4.78元 擬配發現金股利3.5元

廣華-KY（1338）去年合併營收74.28億元，毛利率25.68％，營業利益率達7.88％，由於中國新車銷售市場顯著下滑，加上新台幣兌人民幣匯率升值，稅後淨利歸屬於母公司4.01億元，每股純益（EPS）4.78元；董事會通過擬配發每股現金股利3.5元，現金配發率73.22％，配合客戶復工進度稼動率有望逐季走高。

廣華-KY受中國新車銷售市場呈負成長影響，主要客戶拉貨力道減緩，但仍不斷強化自我的技術能力，隨著三大日系品牌車廠客戶搶占大陸新車銷售市場份額下，平均月營收保持在6億元（人民幣1.38億元）水準上，同時持續進行產能配置彈性調整、人事成本精簡等，貢獻去年整體毛利率提升至25.68％，營業利益率達7.88％。

展望今年第1季，雖新冠肺炎疫情致使工作天數減少及部分訂單遞延，廣華-KY表示，重要生產基地東莞廠復工率已達九成，武漢廠也配合客戶訂單生產需求正式復工，目前正拉高產能稼動率因應主要客戶追量的訂單需求，可望隨著客戶復工後的拉貨力道增溫，帶動出貨表現明顯回升，今年整體營運有望逐季向上。