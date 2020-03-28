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日本單日新冠確診數飆新高！網揭恐怖真相：牌還沒掀完

炎洲去年每股虧損0.99元 同集團新洲EPS 1.75元

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

炎洲集團旗下二大公司公布去年獲利，新洲全球（3171）全年合併營收14.32億元，稅後淨利1.03億元，每股獲利為1.75元，董事會通過配發現金股利1.2元。炎洲（4306）受到匯損影響，去年全年合併營收161.77億元，稅後淨損5.09億元，每股虧損為0.99元，不過，董事會通過以資本公積配發每股0.3元。

新洲受惠於台灣區銷售商品組合優化促使毛利提升，且整體營運費用管控得宜，大陸區執行關鍵新客戶開發，並鎖定大型專案客戶，聚焦高端產品及複合產品的銷售，去年EPS為1.75元，年增率60%，董事會通過股息配發每股1.2元。

展望新年度，新洲全球未來為持續提升營收，採執行營運擴張策略，開發防疫功能的材料，加大線上渠道經營力度，持續開發更多國際客戶潛在業務機會，預估今年營運相對不受疫情衝擊將穩定成長。

炎洲去年膠帶及建設業務表現持續穩定，整體營業利益仍維持獲利，去年出現虧損，主要受到原油暴跌導致子公司萬洲石化銷售主力丙烯酸市場價格不佳，採減產策略降低虧損，並積極的加速折舊提列減損損失6.07億元，加上人民幣於108年因中美貿易戰大幅貶值認列匯兌損失2.08億元等因素，使得108年營運結果不如預期，虧損主要還是評價損失並無實際現金流失，營運上仍有充足的正現金流入。

展望未來，炎洲表示，持續進行集團「修枝剪葉」程序，因大陸薄膜產業供需嚴重失衡，為提高公司整體競爭力，預計將寧波廠薄膜生產線相關設備、寧波廠全部廠房、土地及相關庫存零件備品出售，以獲取公司最大利益，估計上半年此交易完成後每股獲利貢獻度上看1.7元，另炎洲相中東南亞市場對 PVC 膠帶需求龐大，加上考量中美貿易戰因素，為分散營運風險，將在越南著手建置PVC 膠帶產能，預計下半年可投產完成貢獻獲利，今年整體營運將觸底反彈。

營收 貿易戰

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統一去年獲利靚 配息2.5元

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中鼎樂觀今年營運

國內最大統包工程承攬商中鼎（9933），昨（27）日法說會指出，有鑒於17年前SARS經驗，集團對於新冠疫情超前部署，目前統整中國大陸工程進度，有器材廠商設備交期延後的狀況，但全球新接案進度尚未受到影響，今年以來截至2月底新接案量已達305億元，在建工程也有2,191億元高量，今年營運狀況持樂觀看法，有信心比去年表現好。

中鋼看淡下季 減產5%

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化工廠材料-KY（4763）受惠客戶拓展有成、以及原物料價格下降，成功打敗美中貿易戰，昨（27）日公布去年每股稅後純益6.52元，創歷史新高，董事會通過擬派發現金股息4.7元，依昨天收盤股價93.3元換算，現金殖利率5%。

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和泰車（2207）代理的TOYOTA暢銷車款Altis與RAV4銷售告捷，推升和泰車去（2019）年稅後淨利117.69億元，每股純益21.55元，年增17.4%，營收及獲利同創歷史新高。董事會通過配發14元現金股利，今（27）日激勵股價一度衝破500元關卡來到508元，差一檔漲停就攻上漲停。

和大啟動庫藏股 早盤漲逾8%

因應近期全球股市受到新冠肺炎疫情影響，投資人信心重創，汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）股價也跟著大跌，和大為維護公司信用及股東權益，決議啟動庫藏股機制，今天股價止跌反彈，股價來到82.2元，漲幅達8.8%。

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