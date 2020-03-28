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慧洋-KY新船入隊 船隊升級更添運力優勢

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

過去十年慧洋-KY（2637）不斷擴充船隊，並且進行汰舊換新節能船，今年競爭力完全顯現，慧洋-KY 3月底交付一艘巴拿馬型（Panamax / 82,400 DWT，船名：Sakizaya Star）散裝貨輪，為JMU造船廠建造之NOx第三期環保節能新船，該船舶已與歐洲租家簽訂一年以上租約，毛利率近五成，4月開始貢獻效益，在本艘新船加入後，慧洋集團旗下總計擁有131艘船舶，穩坐國內最具規模之散裝航運龍頭企業。

慧洋-KY過去這段期間是在蹲點，今年開始公司將進入下一個階段為成長期，船隊規模目前落在133左右，慧洋將持續汰舊換新打造「節能船隊」，總船舶會在125艘區間，持續強化環保船布局，提升獲利能力。

慧洋-KY主要成長動能將來自於船隊的汰舊換新，新造船皆為符合環保法規的節能船，平均毛利率可達四至五成，而處分不符合或是無法改裝以符合新環保法規的老舊船舶，可進一步維持公司船隊營運效率。

慧洋進一步指出，繼1月交付由川崎船舶製造之6.1萬噸Supramax （船名：Amis Treasure），今日再度有新船入隊，使慧洋船隊規模達131艘，平均船齡6.9年。

今年度交付7艘節能新船規畫仍在既定時程內順利進行，接下來將陸續交付兩艘新船，分別為由川崎打造之超級極限型（Supramax / 61,000 DWT，船名：Amis Unicorn），以及由今治製造之超級極限型（Supramax / 63,000 DWT，船名：Amis Respect），今年交付之7艘新船有2艘加裝脫硫設備，且皆為符合環保法規的節能船舶，預期可提升公司船隊之競爭力。

慧洋 環保 造船

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慧洋 配發股利1.75元

慧洋-KY擬配股票0.25元、現金1.5元 現金殖利率7.58%

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