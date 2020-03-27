和泰車去年營收、獲利締新猷 股價走揚

和泰車（2207）代理的TOYOTA暢銷車款Altis與RAV4銷售告捷，推升和泰車去年稅後淨利117.69億元，每股盈餘21.55元，年增17.4%，營收及獲利同創歷史新高，董事會通過配發14元現金股利，2去年改款上市加持下，EPS為21.55元，激勵股價一度衝破500元來到508元，差一檔漲停就攻上漲停。

根據2019年年度十大銷售熱門車款其中，和泰車代理的TOYOT還是最大贏家，TOYOTA ALTIS已連續19年蟬聯銷售第1寶座、RAV4則是休旅車銷售傳奇；另外，代理的豪華進口車凌志（Lexus）全年銷售突破2.2萬輛，兩大品牌銷售同步創下銷售佳績，讓和泰車去年獲利繳出佳績。

雖然今年國內也受到新冠疫情衝擊，和泰車還是座穩國內汽車銷售一哥和泰車地位，今年是汽車汰舊換新的最後一年，預估2020年汽車市場規模要比去年成長，可望來到45萬台，小型車販賣目標設定為14.6萬台，其中TOYOTA 12.4萬台，LEXUS 2.2萬台，市占率32.5%。

另外，和泰集團旗下的關係企業今年也很有看頭，和雲行動服務將增設加盟體制，擴大汽機車共享服務規模；和潤企業於去年第4季掛牌上市後，今年將積極拓展「商用車」、「機車」雙百億市場和設備融資租賃業務；和泰產險將秉持創新精神，為邁向百億保費收入公司備局。