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和泰車去年營收、獲利締新猷 股價走揚

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

和泰車（2207）代理的TOYOTA暢銷車款Altis與RAV4銷售告捷，推升和泰車去年稅後淨利117.69億元，每股盈餘21.55元，年增17.4%，營收及獲利同創歷史新高，董事會通過配發14元現金股利，2去年改款上市加持下，EPS為21.55元，激勵股價一度衝破500元來到508元，差一檔漲停就攻上漲停。

根據2019年年度十大銷售熱門車款其中，和泰車代理的TOYOT還是最大贏家，TOYOTA ALTIS已連續19年蟬聯銷售第1寶座、RAV4則是休旅車銷售傳奇；另外，代理的豪華進口車凌志（Lexus）全年銷售突破2.2萬輛，兩大品牌銷售同步創下銷售佳績，讓和泰車去年獲利繳出佳績。

雖然今年國內也受到新冠疫情衝擊，和泰車還是座穩國內汽車銷售一哥和泰車地位，今年是汽車汰舊換新的最後一年，預估2020年汽車市場規模要比去年成長，可望來到45萬台，小型車販賣目標設定為14.6萬台，其中TOYOTA 12.4萬台，LEXUS 2.2萬台，市占率32.5%。

另外，和泰集團旗下的關係企業今年也很有看頭，和雲行動服務將增設加盟體制，擴大汽機車共享服務規模；和潤企業於去年第4季掛牌上市後，今年將積極拓展「商用車」、「機車」雙百億市場和設備融資租賃業務；和泰產險將秉持創新精神，為邁向百億保費收入公司備局。

和泰車 疫情

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和泰車 去年大賺二個股本

車市龍頭和泰車昨（26）日董事會通過去年財報，去年全年營收1,846億元創下歷史新高，獲利也創新高，全年稅後純益達117.69億元，每股純益21.55元。和泰車指出，主要是去年新車銷售創下佳績，帶動和泰車相關的轉投資全面水漲船高。董事會並決定每股將配發14元現金股利。

環泥去年EPS 1.74元 派股息1元

預拌混凝土廠環泥（1104）去年第4季拉尾盤，包括本業混凝土和重要轉投資六和機械營運同步向上，業內業外齊力加持，推升去年稅後純益達11.35億元，年增7.4%，每股純益1.74元，終止連兩年獲利下滑。

佐登犀利 將配息4元

佐登-KY（ 4190）昨（26）日舉行線上法說會，2019年全年營收達32.52億元，年增5%，是上市以來最佳成績，每股純益8.05元，董事會決議通過發放現金股利4元。受到新冠肺炎疫情影響，預期今年生活美容業務持平，但會靠兩岸醫學美容深耕布局，維持全年營收5%的成長。

東聯盈餘縮水 中纖虧損

受到美中貿易戰衝擊，去年EG（乙二醇）價格跌落歷史谷底，東聯（1710）、中纖昨（26）日公布去年財報，中纖由盈轉虧，是十年來表現最差；東聯雖然守住獲利，但稅後純益較前一年大幅縮水98%。

和大庫藏股 要買6,000張

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）昨（26）日舉行臨時董事會並宣布實施庫藏股，預計在二個月內買回6,000張公司股票，並予以註銷。

中鴻開跌盤 力抗進口鋼材

新冠肺炎疫情全球大流行以及國際鋼鐵行情波動，中鴻（2014)）昨（26）日開出4月盤價，內銷熱、冷軋每公噸各調降300元，外銷依地區、產品別調降20至30美元。新盤開出引起用戶熱議，有按讚也有不同看法，但市況如何變化還需進一步觀察。

群益金鼎證 將派息0.8元

多家證券商昨（26）日公布現金股利。群益金鼎證券昨日董事會決議今年將配發現金股利0.8元，並於6月22日舉行股東會。群益期董事會決議現金股利為1.9元。統一證券現金股利為1元，盈餘轉增資配股為0.2元。

永豐餘 去年獲利增58％

永豐餘（1907）昨（26）日舉行法說會，去年全年營收648.16億元，年減3.9% ，但稅後純益22.85億元，比前年大幅成長58.7%，換算每股稅後純益1.38元，創下2004年以來的新高。董事會昨天通過每股擬配發現金股息0.7元，以昨天收盤股價11.9元計算，現金殖利率達5.9%。

華紙 每股淨損0.22元

永豐餘集團旗下華紙（1905）昨（26）日表示，受到紙漿價格低迷、以及原料木片價格居高不下影響，嚴重壓縮公司獲利空間，華紙去年稅後淨損2.45億元，較前年純益4.45億元「由盈轉虧」，換算每股淨損0.22元，創下近六年來最差表現。

長虹建設去年獲利31.7億元 連兩年賺逾一個股本

2018年的獲利王長虹建設，去年前三季稅後純益達21.72億元、每股純益達7.48元；法人指出，在線上成屋案持續穩定銷售...

超眾去年EPS 8.12元 元月0.47元

散熱模組大廠超眾（6230）因近期大股東日本電產（Nidec）加持，導致股價波動劇烈，應主管機關要求提前公布獲利，去年每股益（EPS）達8.12元，創下歷史次高紀錄，同時超眾也公布今年1月EPS為0.47元，年減13.6%。

特力每股賺0.2元 配息0.71元

特力（2908）公告去年財報，營收380.6億元，較前一年同期減少4.6%，稅後淨利1億元，每股純益0.2元，較前一年減少0.6元，不過董事會並通過，今年由資本公積發放現金每股0.71元。

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