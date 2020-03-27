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雙美去年EPS、股利雙創新高 搶攻美塑療法市場份額

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

雙美（4728）今（27）日公告去年財報，稅後淨利1.00億元，每股稅後純益（EPS）為1.84元，營收、獲利刷新歷史新高紀錄，股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率（ROA）分別達15.16％、9.03％。董事會並決議通過，擬配發每股現金股利1.5元，現金配發率達81.52％。

雙美去年將雙美膠原蛋白植入劑陸續通過認證並核准上市，獲得膠原蛋白產品的專業醫學美容注射技術與更多醫生及機構的合作機會，創造中國地區營收年增率倍數成長，並推升生產基地的產能利用率達滿載的水位，是去年毛利率與營業利益率分別站穩86.54％、29.46％的主要原因。

不過，因一次性於去年第4季認列建廠重新規劃、調整代理商通路等相關費用與損失，共2,525.4萬元，造成去年第四季單季呈虧損。

雙美表示，首季雖因新冠肺炎疫情擴散，但觀察在中國醫美診所已陸續於2月17日復工開業，且雙美大陸子公司於客戶復工後即接獲多張膠原蛋白植入劑訂單出貨，不僅2月營收能保持人民幣近8百萬元，且訂單能見度已到第2季。

雙美表示，未來將持續縱向橫向擴增膠原蛋白原料的產品線的深度與廣度，一方面以膠原蛋白原料為基礎，研發相關護膚品包含面膜、保養品等，開拓除了醫美診所以外的線上線下通路，另一方面，將膠原蛋白植入劑原料升級進而拉開適應症範圍，同時透過擁有中國藥監局（NMPA）械字號認證雙美I號之MC32膠原美塑療程，搶攻美塑療法市場的份額。

膠原蛋白 營收

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