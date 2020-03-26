快訊

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

隆大今年三建案完工 下半年入帳

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

高雄建商隆大（5519）今年預計有三個建案將完工交屋，分別是高雄「鳳凰灣」、台北「隆大郡望」及「隆大鳳凰」一期，總銷金額加起來為21.15億元，交屋時間多落在在下半年。

隆大2019年建物銷售增加，全年稅後純益為4.89億元，年增10.42%；營業利益為5.35億元，年增16.3%；毛利率則從前一年度的25.15%衰退至18.2%；每股稅後純益（EPS）為2.43元，為近五年最高。就營收結構來看，建屋銷售佔超過80％，營造約佔15%，其他收入則約佔1%。

2019年資產負債表中，隆大預收房地款微幅增加至1.66億元；因去年陸續拿地和推案，在建房地及待售房地均增加，分別為18.54億元及16.96億元。

今年預計完工建案方面，隆大表示，「鳳凰灣」預售情況不錯，規劃住戶70戶中，僅剩下3戶未賣出，預計8月拿到使照，下半年開始入帳；「隆大郡望」將準備預售，預計8月完工；「隆大鳳凰」一期預售中，目前銷售率約三成。

展望未來三年，隆大2022年預計有多項建案預計完工，包括「愛上城」、「鳳凰中正」、「鳳凰冠」、「隆大鳳凰」二期及三期，總銷金額加起來為約75億元，有望進入新一波營運成長期。2021年暫時無建案預定完工；2022年則有「五塊厝」、「後金段」規劃完工，今年將陸續動工、評估進場與否，總銷加起來約33億元。

建案 建商

延伸閱讀

現金股利／總太發3元 殖利率12％

挺第一線防疫人員 買「隆大鳳凰」送20萬家電

鳳凰前4月營收將腰斬 祭4招自救

全台皆適用！長榮國際連鎖酒店 推買一送一住房優惠

相關新聞

中租股利5元 史上最高

中租控股昨（25）日公布自結2月單月稅後純益12.5億元，創歷來2月獲利新高，累計前兩月稅後純益25.5億元，年增14%，每股稅後純益（EPS）1.92元。

上銀 去年每股純益6.03元

上銀董事會昨（25）日通過去年合併財報，營業毛利67.75億元，營業利益24億元，稅後純益18.65億元、年減65.4%，每股純益6.03元。

龍邦 將斥資6億買泰山股

龍邦董事會昨（25）日通過持續加碼購入泰山股票，預計投入6億元購入3,149.6萬餘股，若全數購足，未來持股將逾三成。

冠星獲利佳 配息8元

冠星-KY（4439）去年財報出爐，全年稅後純益3.88億元，比前年大幅成長47%，換算每股稅後純益達13.92元，超越廣越的9.73元和聚陽的8.66元，僅次於儒鴻15.68元，奪下國內紡織族群每股獲利后座。

世紀鋼 去年每股賺3.53元

台商回流商機，加上離岸風電利基發酵，世紀鋼（9958）營運爆發，2019年每股稅後純益3.53元，創歷年新高，法人預期，新冠肺炎疫清消退後，將再有一波訂單榮景，中長期看旺。

亞泥 擬發200億公司債

繼台泥後，亞泥（1102）昨（25）日董事會決議通過發行無擔保普通公司債，金額上限高達200億元，引發市場關注。由於最近新冠肺炎疫情延燒，未來市場充滿不確定性，外界聯想亞泥可能未雨綢繆先備妥銀彈。

現金股利／總太發3元 殖利率12％

總太地產（3056）董事會昨（25）日通過去年度盈餘分配案，每股擬配發3元現金股利，以昨天收盤價24.75元計算，現金殖利率達12.1%，公司並訂6月19日召開股東常會。

華夏 本月營收將成長

受到新冠肺炎疫情影響，PVC上周最新報價大跌5.9%，每噸價格只剩下800美元，創下2016年7月以來新低。不過華夏（1305）對於後市不悲觀，華夏今年前二月營收比去年同期逆勢成長11.4%，且預期3月表現不會比2月差，整體上半年將維持全產全銷的計畫不變。

現金股利／台鹽1.5元 殖利率5.2％

台鹽 (1737)昨 (25)日公布去年財報，獲利3.46億元，年減23.7%，每股稅後純益為1.72元。該公司董事會已決議配發現金股利1.5元，依昨日收盤價28.8元估算，現金殖利率為5.2%。

泰福TX01 在美藥證審查

泰福生技(6541)昨(25)日舉行線上法說會，宣布旗下首個生物相似藥產品TX01 (原廠參考藥物Neupogen)已在美國食品暨藥物管理局（FDA）進行藥證審查階段。TX01可望2021年第2季取證，而TX05預定明年第2季向FDA送審藥證，2022年第2季獲藥證。

統一中控 去年獲利攀峰

統一持股70％的金雞母統一中控昨（25）日公告財報，去年營收人民幣220.1億（937.6億元），稅後純益人民幣13.6億（約新台幣57.9億元），年增32.7%，創歷史新高，每股純益（EPS）人民幣0.31元（約新台幣1.32元），擬配發現金股利0.31元，配發率達100%；主因泡麵和飲料都有不錯銷售。

亞德客 去年EPS 14.42元

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（25）日公布去年合併財報，合併營業毛利74.25億元、毛利率46.7%，集團合併稅後淨利27.26億元、年減4%，每股稅後純益14.42元，獲利為歷史第三高。

熱門新聞

台積目標價 外資掀調降潮

半夜起床看美股 顧立雄：兩大關鍵能讓台股趨穩

合庫銀去年大賺189億元 EPS 1.65元歷年新高

893家上市櫃 融券將回補

美股帶動亞股上漲 專家：未脫險境

亞泥每股擬派現金股利3元 打平歷史新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。