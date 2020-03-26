隆大今年三建案完工 下半年入帳

高雄建商隆大（5519）今年預計有三個建案將完工交屋，分別是高雄「鳳凰灣」、台北「隆大郡望」及「隆大鳳凰」一期，總銷金額加起來為21.15億元，交屋時間多落在在下半年。

隆大2019年建物銷售增加，全年稅後純益為4.89億元，年增10.42%；營業利益為5.35億元，年增16.3%；毛利率則從前一年度的25.15%衰退至18.2%；每股稅後純益（EPS）為2.43元，為近五年最高。就營收結構來看，建屋銷售佔超過80％，營造約佔15%，其他收入則約佔1%。

2019年資產負債表中，隆大預收房地款微幅增加至1.66億元；因去年陸續拿地和推案，在建房地及待售房地均增加，分別為18.54億元及16.96億元。

今年預計完工建案方面，隆大表示，「鳳凰灣」預售情況不錯，規劃住戶70戶中，僅剩下3戶未賣出，預計8月拿到使照，下半年開始入帳；「隆大郡望」將準備預售，預計8月完工；「隆大鳳凰」一期預售中，目前銷售率約三成。

展望未來三年，隆大2022年預計有多項建案預計完工，包括「愛上城」、「鳳凰中正」、「鳳凰冠」、「隆大鳳凰」二期及三期，總銷金額加起來為約75億元，有望進入新一波營運成長期。2021年暫時無建案預定完工；2022年則有「五塊厝」、「後金段」規劃完工，今年將陸續動工、評估進場與否，總銷加起來約33億元。