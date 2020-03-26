中租股利5元 史上最高

中租控股昨（25）日公布自結2月單月稅後純益12.5億元，創歷來2月獲利新高，累計前兩月稅後純益25.5億元，年增14%，每股稅後純益（EPS）1.92元。

中租控股昨天並決議去年盈餘分派每股股利5元，為史上最佳水準，其中現金股息每股4.6元，股票股利0.4元，以中租昨天收盤價估算，股息殖利率高達5%。

中租控股已規劃發行特別股增資，募資規模上看百億元，以擴大淨值，支持業務擴張，昨天董事會決議股利配發股票與現金股息兼具，辦理盈餘轉增資5億多元，也具強化資本效果。

中租控股去年稅後純益為154.7億元，EPS達11.65 元，連續兩年賺逾一個股本，盈餘分派每股股利5元，配發率近43%，與往年配發四成多的比率相當。

中租控股指出，前兩月獲利持續較去年同期成長，主要因為整體業績成長，帶動應收款淨額穩定累積，2月單月獲利與1月相較，則是月減4%，主因中國大陸市場2月受新冠肺炎疫情影響，工作天數較少，因此新增業績也相對減少。不過，2月單月獲利比去年同月仍有16%的成長，且客戶還款良好，疫情衝擊並不算太重。

中租控股表示，疫情影響下，今年獲利成長是否保持兩位數成長還有待觀察，但預期台灣及中國大陸市場應可維持5%至10%的應收帳款成長，東協市場則可望有10%以上成長，業務增長動能延續。