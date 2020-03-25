亞泥每股擬派現金股利3元 打平歷史新高

受惠大陸實施供給側改革墊高中國水泥價格，亞泥（1102）去年大賺，今（25）日董事會通過股利政策，每股擬派發現金股息3元，打平2007年的股利歷史新高紀錄。對照亞泥今日收盤股價39.2元，現金殖利率7.6%。

亞泥今年每股擬配發股利3元，全部為現金股息，比起去年的股息2.9元略增。也打平2007年創下的股利新高紀錄，當年亞泥每股配發現金2.4元、股票0.6元。

亞泥尚未公布去年財報，不過去年前三季稅後純益134.8億元，比前年大幅成長44.7%，換算每股稅後純益達4.29元，已超越2018年全年獲利，獲利創新高幾成定局。

亞泥旗下重要轉投資「亞泥中國」在香港掛牌，本周已公布2019年獲利31.47億元人民幣（約新台幣135億元），較前年增加三成。由於亞泥持有亞泥中國67.7%的股權，換算光是亞泥中國，去年就貢獻亞泥高達92億元。