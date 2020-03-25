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紡織股王儒鴻亮燈 廣越、聚陽、冠星-KY肉搏股后寶座

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
東奧雖然延期，主要國內成衣商沒有掉單，僅3、4月訂單遞延至5、6月。 美聯社
東奧雖然延期，主要國內成衣商沒有掉單，僅3、4月訂單遞延至5、6月。 美聯社

紡織股搭上台股反彈順風車，今（25）日在類股股王儒鴻（1476）股價強勢攻頂振奮下，紡織股百花齊放，紡織股后廣越盤中來到114元，漲幅逾8%，不過，冠星-KY、聚陽今日雙雙攻上漲停價位，分別來到112元、110元，緊追在後。

在高價紡織股點火下，中低價位的中和、三洋紡、興采、利勤盤中也全數亮燈，激勵紡織類股指數開高走高，盤中來到394.92點，漲幅逾6%，走出近期連續破底的陰霾，站穩5日均線，並向月線靠攏。

法人表示，紡織業受新冠肺炎，品牌客戶紛紛下修展望影響，加上東奧延期，本波亦成台股重災區，3月以來向下修正幅度近三成。

不過，東奧延期目前看來已是最好的解決方案，加上目前看來，主要國內成衣商沒有掉單，僅3、4月訂單遞延至5、6月，而品牌商持續縮減供應商的作法，也有利大廠優勢。

廣越表示，目前在手訂單受疫情影響有限，主要是3、4月皆屬於公司淡季，加上產品CP值、性價比均高，評估客戶不會輕易砍單。

不過，公司也預期，今年淡旺季營收占比落差將會比去年更為明顯，主要是今年羽絨衣趨勢重返厚重長大衣，營收重心重回旺季6~9月及次旺季5月及10月單月。

冠星-KY主要生產工廠位於柬埔寨，今年1~2月產能仍持續滿載，僅部分大陸加工廠受延後復工影響。公司表示，目前主要原料庫存充足，無立即斷料之風險，加上大陸加工廠陸續復工，以及東南亞產能持續滿載情形下，整體生產能量並未因疫情而受到大幅影響，且隨著4月份新客戶Nike 加入，工廠的產能又將面臨飽和情形。

紡織股

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