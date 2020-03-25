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鋼鐵股反彈 豐達科、沛波、東明-KY亮燈漲停

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

鋼鐵股股價近日反彈，豐達科（3004）今（25）日開盤後不久，股價直奔漲停，重新站上5日線、10日線大關。

上櫃鋼鐵股沛波也在業績及股利題材加持下，今日股價上漲逾9%，盤中近逼月線；東明-KY午盤前也亮燈漲停。

豐達科今日早盤飆上51.4元漲停。豐達科去年稅後純益為3.5億元，年增16.55%；每股純益（EPS）為6.66元。豐達科去年度擬每股配發2.67元現金股利，配發率為40%；按去年度平均股價90.42元來計算，殖利率約2.95%

受新冠肺炎疫情衝擊，豐達科中國大陸昆山廠農曆春節後延後復工，影響車銷件出貨，公司原本看淡2月營收，但成功守穩，單月營收不減反增，為2.14億元，年增1.23%；今年前兩個月累計營收為4.37億元，年增2.49%。

不過，法人認為，波音737 MAX停產，衝擊豐達科部分車銷件出貨，負面衝擊可能從去年下半年延續到首季。另外，當前疫情蔓延全球，持續打擊航太產業，波音及空中巴士今年延後新機交期，且新接訂單減少，大環境變數增多。

綜觀市場現狀，豐達科坦言，市場不確定變多，航太需求短期將轉為保守，但公司將力拚損益持穩。

沛波去年稅後純益為0.89億元、EPS為2.89元，雙創新高。沛波日前決議去年度每股將配發現金股利2.2元，再創股息配發新高紀錄。

展望今年，沛波看好國內各項重大公共工程持續推進，且台商持續回流，帶動商辦與廠辦興建熱，將有利鋼筋加工與配送需求。考量產能供不應求，沛波今年初位於彰濱工業區的新廠正式動土興建，預計第4季可完工投產。

鋼鐵股

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