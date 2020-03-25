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汽車類股大反彈 和泰車、裕日車領軍攻漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

汽車類股今（25）日大反彈，受惠於3月前20日的銷售年增率達35％，和泰車（2207）、裕日車都攻上漲停，中華車、裕隆漲幅也都達5%。業界認為，主要是新冠疫情延燒，消費者買車的意願增加。

國內新車銷售反而因新冠肺炎疫情影響，消費者擔心搭乘大眾交通運輸工具風險較高，雖然看車的人少，但是看車的人差不多就是想買車的人，3月前20日新車領牌總數突破1.9萬輛，年增35％；和泰汽車成為最大贏家，在雙神車－RAV4、Altis銷售還是衝下，市占率達33.8％，今日股價也直接衝上漲停，來到435元亮燈鎖住。

裕隆集團表現也很不錯，中華車前20天銷售居第二名，年增率5%，裕日車則是想下訂單的消費者還蠻多，有些還在考慮，推估最後10天銷售量會衝出來。

市場買盤也青睞裕日車，裕日車股價也是直接拉到漲停，股價來到210元；中華車盤中最高也來到26.9元、漲幅為5.6%。

雖然近日因為疫情影響，買車的人數突然增加，但業界還是擔心這波疫情壓力下，會衝擊到消費者舊車換新車的意願，期望政策能持續推動汽車汰舊換政策，可以活絡振興內需型的產業，還能促進環保。

疫情 裕日車 新車銷售

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