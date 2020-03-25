世紀鋼去年獲利年增21倍 EPS 3.53元

世紀鋼（9958）今（25）日公告2019年全年稅後純益為7.38億元，年增21倍；每股純益（EPS）為3.53元。

世紀鋼去年第3季出售位在桃園觀音的物流中心廠不動產，處分利益約6.87億元，帶動下半年獲利成長，全年EPS賺贏前一年度。

世紀鋼去年營業利益為1.15億元，年增80％；毛利率也成長至15.12%，較前一年度的13.94%要高。世紀鋼去年進行產能調整，桃園觀音廠增加離岸風電水下基礎零組件產能，送往台北港組裝，去年下半年起貢獻營收。

世紀鋼表示，水下基礎產品毛利率較高，推升全年毛利率。2019年全年風電事業約有8億元營收入帳，幾乎占營收一半，2020年將進一步放大，營收占比成長至七成。現階段而言，風電事業的營收主來自桃園廠。

就交貨時程來看，配合沃旭大彰化東南、西南兩座離岸風場於2021年開始興建，世紀鋼今年預計趕工，並陸續認列營收，明年正式交貨。世紀鋼預計，今年第3季將進入入帳高峰，最遲明年首季出貨完畢。