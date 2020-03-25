勝昱母公司國瑞開發建設 驚傳退票3,366萬元

膠膜廠勝昱（4304）的母公司台中建商國瑞開發建設驚傳退票，勝昱昨（24）日晚間召開重訊記者會，表示接獲母公司國瑞開發建設共18筆退票，金額為3,366萬元。截至昨日已清償註記2,877萬元，尚有489萬元尚未清償註記。

勝昱發言人陳佑鈞表示，由於母公司國瑞有一都更案發生法律糾紛，主要債權人未履義務所衍生出的退票情況。陳佑鈞表示，國瑞已與債權人溝通協商，預料近日退票可全數完成清償註記，至於國瑞其餘建案仍正常銷售中。

陳佑鈞強調，勝昱與國瑞各自獨立經營，且財務獨立，該事件對公司營運無影響，也無重大損及股東權益。

勝昱主要從事鋁箔麥拉帶、膠膜、真空袋等塑膠製品，從2011年起已連虧九年，去年前三季稅後淨損為2,661萬元。