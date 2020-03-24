合一法說路孔明親自上陣 FB825授權跑第一棒

合一生技（4743）今（24）日將舉行線上法說會，由中天集團總裁路孔明親率團隊說明。根據合一法說資料結論指出，合一在未來三年內（2020-2022），每年目標一項新藥國際授權，今（2020）年將先完成FB825授權，明年完成ON101授權，後年則是FB704A 。策略上，合一將「以藥養藥」，以創新收入挹注創新研發，形成活水循環，未來，合一將仿金融業模式每三個月將進行一次法說會。

合一法說資料指出，全球前三大藥廠之一的資深談判主管的評價：「合一規模不大，卻是我們在亞洲看到最具實力的生技公司之一。」

其中，備受矚目的FB825，涵蓋兩大適應症，包括異位性皮膚炎（AD）、過敏性氣喘。AD方面，該領域目前全球唯一上市的AD新藥是賽諾菲（Sanofi）的Dupixent，在上市的第三年，即2019年，年銷售值達到20億美元，Sanofi在今年初宣布要將Dupixent的年銷值推升到100億歐元以上，市場價值驚人。合一旗下的FB825在長達一年的人體功效驗證性實驗，證實具有與Dupixent競爭的優勢。

美國市場方面，FB825今年3月已完成第一家醫院人體試驗委員會（IRB）通過，開始篩選病患，預期明年上半年完成臨床二期a階段人體試驗，2021年下半年啟動二期b階段試驗。

大陸市場方面，FB825中國大陸二期臨床進度，是針對過敏性氣喘，規劃今年上半年完成新藥臨床送審，預期下半年開始第一家醫院簽約， 2022年下半年完成試驗。

開發進度方面，FB825皮下注射劑型開發進度，生產製造高濃度劑型在2-8度下穩定兩年，美國藥品製造（CMO）已完成中試規模藥物生產

毒理試驗，並完成靈長類動物（猴子）皮下注射劑型單劑量毒理試驗，安全性佳。相較於靜脈注射，皮下注射劑型生物可利用率達到86%，2021年臨床二期b階段將採用皮下注射新劑型。

至於FB825國際授權進度，合一表示，已與國際大型藥企進行多輪談判，包括實地查核與國際會議，已有多家國際級藥企提出合作或授權條件， 未來將以創造股東最大權益為考量，慎選合作夥伴。

對於ON101，合一表示，近20年全球糖足傷口潰瘍（DFU）三期臨床試驗全部失敗。目前唯一上市之藥品是嬌生（J&J）旗下的Regranex，及在clinicaltrial.gov登錄的所有DFU臨床中新藥，經評估功效與藥物經濟尚無法與ON101競爭。

進度方面，該公司正進行歐、美與印度等市場糖足傷口、靜脈曲張潰瘍與褥瘡之醫材研發，今年上半年先提出醫材上市申請，核准後將 與ON101組成對慢性傷口全面性的醫療滿足，加大國際授權之談判優勢。

另外，ON101全球三期臨床進度上，2019年第4季已完成台灣、大陸、美國三地全部236人收案，今年首季已開始執行第二次期中分析 ，預計第2季完成試驗報告(CSR)與台灣新藥申請（NDA）補件，期許今年可以取得藥證。

ON101大陸新藥申請進度方面，將以ON101第一個三期多國多中心試驗第二次期中分析結果，將向大陸提出藥證申請。合一表示，去年第4季已與NMPA藥品註冊司進行專案溝通，預期第2季將向NMPA申請藥證申請前（Pre-NDA）會議，最快今年第3季正式提出大陸藥證申請。

至於ON101授權進度方面，2019年已與國際藥企洽談台灣授權，將與醫材組合一套式進行授權，大陸將保留與關係企業自行行銷，未來授權將以藥品/醫材可上市地區優先授權，目標明年完成授權。

在FB704A（抑制 IL6 全人抗體新藥）方面，美國一期臨床進度，已完成健康受試者試驗，無嚴重不良反應，並通過安全委員會評估，已進入美國b階段收納類風濕性關節炎病患，預期今年上半年完成後，評估後續試驗選項。

FB704A抑制癌症肝臟轉移方面，對照組肝臟表面布滿白色轉移癌細胞，經FB704A治療後，肝臟表面平滑， 癌細胞轉移受抑制抑制發炎反應 優於國際藥廠已上市新藥。

合一表示，目前肝癌一二線藥物治療反應率僅10-20%，而肝癌治療之抗藥性、復發、轉移與IL6息息相關，肝癌治療合併FB704A治療細胞實驗，可顯著增加一線藥物敏感度40%，已安排於今年上半年完成肝癌合併治療之動物試驗，如確認療效，將以肝癌合併治療新適應症提出臨床二期臨床試驗。