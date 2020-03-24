中鋼救經濟擴大資本支出 集團股齊漲

不畏新冠肺炎疫情，中鋼（2002）今年擴大近百億元的資本支出，今（24）日股價小漲逾2%，中鴻、中鋼構、中碳、鑫科、中宇、中聯資源等集團股也同步齊漲，分別有2~6%不等的漲幅。

2019年鋼市表現欠佳，中鋼獲利衰退，全年稅後純益為88.09億元，年減63.97%；每股盈餘（EPS）為0.57元。

中鋼董事會23日通過去年度擬配發普通股每股現金股利0.5元，為四年來新低；按去年度平均股價24.21元計算，殖利率為2%。

中鋼董事會昨另同步決議，將斥資94.287億元，投入煉焦爐與（乾式淬火）一期興建工程。中鋼表示，新冠肺炎疫情當前，為避免支撐內需，公司擴大對國內投資及採購，本案時程提前4月1日開始執行，共規劃兩期，為期四年，總投資金額達418億元。

新冠肺炎持續升溫，衝擊全球市場信心，中鋼坦言，第2季展望看法轉為保守，直到疫情受控制為止。

中鴻本週股價走揚，今日盤中股價上漲6％，成交量超過兩千張，為中鋼集團股中表現最佳者。中鴻2019年稅後純益為1,079.1萬元，較前一年衰退幅度超過九成；EPS為0.01元。

受惠去年底鋼市景氣復甦力道，中鴻首季盤價呈現上漲格局，不過，因疫情延燒，公司坦言，市場庫存去化壓力變大，本季展望轉為保守；今年開發API鋼管新產品，進行多元化佈局。