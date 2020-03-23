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見死不救或加深不義? 美國「2兆防疫救急金」為何卡關

日將通知國際奧會同意東奧延期 專家估日經損逾8800億

興勤董事會通過配息4.2元 殖利率6.71％

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

保護元件廠興勤（2428）董事會決議配息4.2元，以今（23）日收盤價62.6元計算，現金殖利率達6.71％，為歷年來新高紀錄。

興勤為保護元件廠，在台灣、大陸包括東莞、常州、湖北宜昌、江西景德等皆有廠區，興勤表示，台灣廠區正常運作，至於中國廠區部門，在陸續復工之下，不同的廠區產能利用率大約在70%～90%，也因為在新冠肺炎疫情的影響之下，下游廠商擔心後面可能面臨斷料，因此仍然積極拉貨。

興勤2019年營收58.12億元，僅年減約3.3%；去年前3季稅後純益為8.28億元，年成長10.4%，每股純益6.46元。

興勤今年前兩個月受農曆年節假期以及大陸廠區停工影響，1、2月累計營收6.71億元，年減25.6%，不過法人認為隨著大陸廠區復工率拉升、客戶訂單穩健，預期3月份營收將呈現月增的態勢。

營收 疫情

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