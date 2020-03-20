台泥去年獲利再創歷史新高 擬買庫藏股8,000張

台泥（1101）去年財報今天出爐，全年營收1,227億元，年減1.4%，但受惠大陸水泥業實施「錯峰生產」策略奏效，台泥去年稅後純益242.11億元，比前年再成長14.3%，續創歷史新高，換算每股稅後純益達4.43元。

另外台泥今天董事會也通過實施庫藏股，擬從下周一（23）日起，至5月22日止，於每股25.9至61.95元的股價區間內，買回自家公司股票8,000張，買回股份將轉讓予員工，以激勵員工士氣及提升員工向心力。

面對這波新冠肺炎疫情造成全球股市大回檔，台泥難以倖免，公司股價從3月初的高點43.3元，到本周四最低跌落33.6元，短短半個月波段跌幅超過兩成，台泥出手買回庫藏股自救。

在公司營運方面，受惠大陸實施供給側改革、以及同業之間採取「錯峰生產」策略，幫助大陸水泥價格持續站在高崗，台泥已經連續兩年大膁超過200億元。最近雖然因為疫情，大陸許多營建工程延後復工，造成需求衰退，不過價格仍處於歷史上的相對高檔水準。