快訊

英國「土砲呼吸器」國家隊：軍火業帶頭賽車廠助陣

南投國中生街頭爆口角 竟扔刀失手刺死同學

台泥去年獲利再創歷史新高 擬買庫藏股8,000張

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台泥（1101）去年財報今天出爐，全年營收1,227億元，年減1.4%，但受惠大陸水泥業實施「錯峰生產」策略奏效，台泥去年稅後純益242.11億元，比前年再成長14.3%，續創歷史新高，換算每股稅後純益達4.43元。

另外台泥今天董事會也通過實施庫藏股，擬從下周一（23）日起，至5月22日止，於每股25.9至61.95元的股價區間內，買回自家公司股票8,000張，買回股份將轉讓予員工，以激勵員工士氣及提升員工向心力。

面對這波新冠肺炎疫情造成全球股市大回檔，台泥難以倖免，公司股價從3月初的高點43.3元，到本周四最低跌落33.6元，短短半個月波段跌幅超過兩成，台泥出手買回庫藏股自救。

在公司營運方面，受惠大陸實施供給側改革、以及同業之間採取「錯峰生產」策略，幫助大陸水泥價格持續站在高崗，台泥已經連續兩年大膁超過200億元。最近雖然因為疫情，大陸許多營建工程延後復工，造成需求衰退，不過價格仍處於歷史上的相對高檔水準。

台泥

延伸閱讀

股價殺落歷史新低 集盛擬買6萬張庫藏股自救

聯發科擬買回1.59萬張庫藏股 8年多來首度實施

雙雄帶量揚 水泥族開派對

聯發科將實施庫藏股 預計買回1.59萬張

相關新聞

現金股息大方配 上市公司累積逾6,415億元

台股今日強彈，但此波受新冠肺炎衝擊，仍累積可觀跌幅，證交所再喊話，上市公司體質穩健，且今年配發股利有望創紀錄；截至今天，...

精誠報喜 高空盤旋

精誠（6214）提前掌握數位轉型商機，加上併購公司陸續顯現效益，並認列處分四方精創股權及財務投資收益等挹注，去年稅後純益衝破18億元，創下歷年新高，吸引市場關注，今日盤中強彈逾8%。

新光鋼 高掛紅燈籠

新光鋼（2031）公告實施庫藏股，今日早盤跳空漲停至18.85元。新光鋼預定買回7,000張，每股買回區間價為12.01元至41.76元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。

雙雄帶量揚 水泥族開派對

新冠肺炎疫情延燒，國安基金最快今日進場護盤，大盤強勁反彈，帶動水泥股齊揚，水泥類股指數盤中上漲逾8.6%，居各產業之冠。

美時抗血癌藥 可望打入美國

美時(1795)昨(19)日舉行線上法說會，經營團隊表示，新冠肺炎疫情對公司影響有限，手中戒毒癮藥物目前在美國市占率達20%，3月後出貨將相對穩定，而下個重磅級產品-抗血癌用藥，預計7月獲得美國暫時性上市許可，今年特別在505b(2)和自有品項具有優勢，後市可期。

中碳股利5元 中聯資源2元

中鋼集團二大上市子公司中碳(1723)與中聯資源股利政策出爐。昨(19)日中碳董事會通過擬配發4.8元現金股利及0.2元股票股利；中聯資源則將配2元現金股利。

中鋼盤價跌幅估擴大

鋼市乍暖還寒，面對全球新冠肺炎疫情持續擴大，海外低價鋼材不斷叩關，在消滅進口料的大戰略下，中鋼(2002)今(20)日開5月盤價，不排除擴大跌幅，預估熱軋底材每公噸將下修15至20美元，上下游休養生息共度難關。

櫻花去年EPS4.06元 攀峰

台灣櫻花（9911）董事會昨（19）通過去年度合併財報，全年營收62.98億元、年增5.2%，營業利益9.57億元、年增15.4%，稅後淨利8.88億元、年增11.1%，每股稅後純益4.06元，營收、獲利雙創歷史新高。

淘帝連三年賺逾一股本

中國大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）昨（19）日公布去年財報，全年營收71.7億元，稅後純益為11.35億元，年增19%，每股稅後純益(EPS)達12.01元，連續三年賺超過一個股本。

雷虎業外豐收 Q1將轉盈

雷虎科技（8033）昨（18）日宣布，旗下子公司雷虎生技已和B.A.International公司完成簽約，出售其轉投資公司雷祥生技全部股權，母公司雷虎科技預估可認列近3,000萬元業外收益，並帶動第1季營運轉虧為盈。

熱門新聞

戲劇化！美國三絕招 元大S&P原油正2一度噴漲86%

國安基金護盤 台股報復性反彈大漲552點收9,234

台積電大換手 放量16萬張

美股回穩、國安基金護盤 台股早盤漲逾300點站回9,000

5,000億銀彈上膛！國安基金護盤 隨時進場

台股逐筆交易 四個不一樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。