喬山每股稅後純益4.26元 對產業前景有信心

喬山健康科技(1736)董事會今(20)日通過去年度合併財報，全年營收253億元、年增16.6%；在產品組合優化及製造廠成本降低的利基帶動下，毛利率較前一年提升3.3個百分點、達到49.5%，營業利潤率也由前一年的0.2％拉高到6.3%，每股稅後純益4.26元，較2018年1.29元成長2.3倍。

回顧2019年，喬山不斷擴大全球市占率，北美商用市場成長達35%，南美洲更有50%以上增長，全球排名再往前，提升到業界第二。

自有售後服務團隊也獲得「International Service Excellence Awards」，是協會有史以來第一次頒獎給健身器材公司，顯現喬山的實力已被市場肯定，持續在世界各地搶攻市場。

喬山表示，在新冠肺炎疫情影響下，雖然全球市場短期處於一個不確定性的時刻，但是集團在此波疫情下仍持續專注本業，加速新產品的開發以提升毛利，並靈活調整銷售方式，以持續開發新客戶及確保現有客戶的黏著度，更積極進行各項費用樽節行動。

就中長期來看，喬山預期，在疫情趨緩之後，人類對於健康的注意會更大幅上升，健身產業將會回到原來的成長軌道並持續成長。