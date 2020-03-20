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國安基金進場護盤 水泥股齊揚

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

新冠肺炎疫情延燒，國安基金進場護盤，大盤強勁反彈，帶動水泥股齊揚，今（20）日類股指數盤中上漲逾8%，居各產業之冠。台泥（1101）、亞泥分別上漲8%及7％，嘉泥更一度亮燈漲停。

嘉泥近月來股價跌深，近三個交易日外資轉賣為買，股價反彈，盤中上漲9%，領漲水泥股。

嘉泥手握台泥29萬張，2019年台泥股利收入達9億元，推升2019年前三季每股純益（EPS）賺2.3元，賺贏前一年度。台泥近兩年營運穩健，法人看好台泥高殖利率優勢，嘉泥今年可望持續受惠。

本業方面，嘉泥近年重心擺在旅宿事業，日本沖繩hotel collective年初開幕，原本預計第2季營收貢獻度開始放大，今年營收占比擴大，但現因新冠肺炎疫情升溫，法人轉持保守態度。

西進水泥廠股價同樣強勁，龍頭台泥、亞泥今日股價帶量上漲，盤中上漲超過8%；信大也有7%好表現。

大陸新冠肺炎2月疫情影響，台泥、亞泥的大陸工廠農曆春節過後，直至2月下旬才陸續復工，但市場尚未恢復正常，為避免庫存量過高，或維持部分運轉，或延長停窯時間。台泥、亞泥此前均已預告，今年首季損益將受疫情負面影響。

3月初時，台泥大陸工廠平均產能利用率為四到五成，但3月下旬後，隨著市場有望恢復正常供需，公司估計發貨量有望逐步提高。

長期來看，部分法人仍看好台泥、亞泥長期表現，一是台泥、亞泥去年獲利表現不俗，3月即將公告的年報和股利政策可期；二是等到疫情控制後，大陸被拖延的基礎建設工程，將進入新一波趕工期，有利刺激水泥需求跟價格。

以國內市場為主的環泥、幸福今日也分別有4%、5.5％的漲幅；東泥盤中雖一度上漲，但隨後下跌3%。

台泥 亞泥

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