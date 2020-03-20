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新光鋼買回庫藏股 股價攻漲停

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

新光鋼（2031）19日公告實施庫藏股計畫，今（20）日早盤跳空漲停，以18.85元鎖死。新光鋼此次預定買回7,000張，每股買回區間價為12.01元至41.76元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。

新光鋼轉投資前端離岸風電設備公司，去年取得國際認證後，彰濱廠下半年起開始貢獻營收，初期以鋼板預彎等前置型加工接單為主，去年底出貨量約一萬多噸。鋼管產品拿到開發商認證後，今年初開始投產，目前正在接單中，預計第2季產生營收貢獻。

展望今年，新光鋼此前表示，雖然全球不確定因素仍多，但國內方面，除離岸風電政策進入實質階段外，受惠台商持續回流，廠辦、商辦需求大增，有望支撐鋼市需求。

另外，新光鋼將在桃園觀音廠旁興建物流倉儲中心，分階段設置，預定2020年第1季動工，第一階段預訂於第4季啟用，開始貢獻營收。

新光鋼 離岸風電 營收

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