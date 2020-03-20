新光鋼買回庫藏股 股價攻漲停

美時(1795)昨(19)日舉行線上法說會，經營團隊表示，新冠肺炎疫情對公司影響有限，手中戒毒癮藥物目前在美國市占率達20%，3月後出貨將相對穩定，而下個重磅級產品-抗血癌用藥，預計7月獲得美國暫時性上市許可，今年特別在505b(2)和自有品項具有優勢，後市可期。

2020-03-19 23:30