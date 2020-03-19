百和去年每股稅後5.11元 擬配發3元股息
台灣百和（9938）董事會今（19）日通過去年度合併財報，全年合併營收152.99億元、年增11.5%，營業毛利54.67億元，營業淨利27.58億元，歸屬母公司稅後淨利15.22億元、年增11.9%，每股稅後純益5.11元。
董事會同時通過去年度盈餘分配案，每股擬配發3元現金股利，並訂6月10日召開股東常會，全面改選董事。
展望今年，法人指出，百和去年中通過Nike梭織緹花網布合格供應商認證，加上大陸無錫建案持續交屋入帳，都是帶動今年營運成長的主要動能。
百和累計前二月合併營收24.58億元、年減5.5%，但因認列旗下百和興業2月房地產收入，加上越南與印尼廠營運效益提高，使得前二月稅後淨利達2.52億元、年增32.6%，每股稅後純益0.85元，優於去年同期的0.64元。
百和越南黎明春第三工業區籌設新廠，主要生產織帶、鞋帶及黏扣帶等，去年第3季採織染一貫化作業，預期可帶動越南廠總產能再增加約20%。
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