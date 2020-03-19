快訊

馬來西亞鎖國後：星馬邊境防疫下的「移動公民」

泰國新增60確診新冠肺炎 包括來自台灣旅客

百和去年每股稅後5.11元 擬配發3元股息

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

台灣百和（9938）董事會今（19）日通過去年度合併財報，全年合併營收152.99億元、年增11.5%，營業毛利54.67億元，營業淨利27.58億元，歸屬母公司稅後淨利15.22億元、年增11.9%，每股稅後純益5.11元。

董事會同時通過去年度盈餘分配案，每股擬配發3元現金股利，並訂6月10日召開股東常會，全面改選董事。

展望今年，法人指出，百和去年中通過Nike梭織緹花網布合格供應商認證，加上大陸無錫建案持續交屋入帳，都是帶動今年營運成長的主要動能。

百和累計前二月合併營收24.58億元、年減5.5%，但因認列旗下百和興業2月房地產收入，加上越南與印尼廠營運效益提高，使得前二月稅後淨利達2.52億元、年增32.6%，每股稅後純益0.85元，優於去年同期的0.64元。

百和越南黎明春第三工業區籌設新廠，主要生產織帶、鞋帶及黏扣帶等，去年第3季採織染一貫化作業，預期可帶動越南廠總產能再增加約20%。

百和 營收 財報

延伸閱讀

百和興業去年每股獲利1.14元 擬配發0.6元股息

越南境外移入個案增 河內建議民眾居家隔離

西班牙交換生歸來：轉3趟機不敢上廁所 回台才覺保障

萬年清去年EPS 3.16元 看好除硼廢水處理市場添動能

相關新聞

疫情影響訂單 勤誠：今年仍拼雙位數成長

勤誠（8210）今日舉辦線上法說會表示，受到疫情影響的客戶訂單，預期將遞延至下半年陸續回籠，全年營運展望仍將力拼雙位數成長。

去年EPS 12.01元 淘帝-KY震盪收黑

淘帝-KY（2929）今（19）日公告去（2019）年合併營收達71.70億元、稅後淨利為11.35億元、每股純益12.01元，皆分別較2018年成長5.99%、19.00%與19.38%，去年每股淨值達59.7元水準。受財報利多激勵，淘帝早盤股價抗跌，在平盤上下震盪。

春雨配1.2元現金股利

扣件廠春雨（2012）去年稅後純益為4.23億元，年減8%，每股純益（EPS）為1.6元，寫下近十年來次高紀錄。春雨董事會決議通過配發每股1.2元現金股利，配發率超過七成。

原油價格狂瀉 中油估3月虧損恐達80億元

國際原油價格狂瀉，中油2月份轉虧，中油今天表示，成本與現價差異大，將造成跌價損失，預估3月份將虧損60億至80億元間，若...

邱復生申讓5萬張台開股

新冠肺炎造成連日股災，台開股價跌，昨（18）日台開大股東邱復生及邱所代表的法人代表鴻生投資申報轉讓持股，合計高達5,328萬5,721股，持股比率約7%，轉讓對象尚未得知。不過，台開旗下花蓮新天堂樂園及金門風獅爺商店街仍正常營運。

雷虎業外豐收 Q1將轉盈

雷虎科技（8033）昨（18）日宣布，旗下子公司雷虎生技已和B.A.International公司完成簽約，出售其轉投資公司雷祥生技全部股權，母公司雷虎科技預估可認列近3,000萬元業外收益，並帶動第1季營運轉虧為盈。

鄉林要買逾萬張庫藏股

鄉林建設（5531）董事會昨（18）日決議，為維護公司信用及股東權益，將買回庫藏股1,250萬股（1.25萬張），預定買回期間為3月19日至5月18日，買回區間價格在8至12元間。此次預定買回股份，占公司已發行股份總數的1.27%，買回股份總金額上限為1.5億元。

海悅派息4.5元 新紀錄

代銷業龍頭海悅（2348）昨（18）日董事會通過，2019年度盈餘分配擬配發現金股利4.5元，以昨日盤後收盤價46.5元，現金殖利率達9.68%，雙雙創歷年新高紀錄。

億豐去年EPS 15.37元 創新高

窗簾大廠億豐（8464）昨（18）日公布去年財報，全年營收239.28億元，年增9.4%；稅後純益45.03億元，更比前年大幅成長24%，換算每股稅後純益15.37元，改寫獲利歷史新高。

岱宇獲追單 出貨升溫

全球抗疫健身需求暢旺，健身器材製造大廠岱宇國際（1598）積極提升彰化全興廠、中國嘉興廠產能稼動率，在主要客戶追加訂單需求帶動下，旗下各品牌3月起出貨表現持續回升。

申豐產能滿載 營運站高崗

新冠肺炎疫情延燒，全球第七大NBR乳膠供應商申豐 （6582）受益東南亞醫療用手套製造商提前預訂產能，本月和下月均可達滿載水準。而因客戶群目前接單滿檔至8月，法人預期，申豐起碼近半年內營運可站穩高峰。

台塑四寶派息金額大減

南亞（1303）昨（18）日召開董事會，通過去年每股擬派發現金股息2.2元，與獲利同樣創下七年新低。到昨天為止，「台塑四寶」今年股利政策已全部出爐，總共將發出現金股息953.5億元，跌破千億元大關，比起去年的1,586億元縮水近四成。

熱門新聞

經濟解析／台積電何時是買點？法人就給一個字

金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

元大原油正2 ETF免下市了 金管會火速修規定解除危機

元大原油正2ETF別急著賣！ 顧立雄：擬放寬下市門檻

賣不賣快決定！元大原油正2最快今天報下市

國安基金出手了！將啟動護盤機制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。