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萬年清去年EPS 3.16元 看好除硼廢水處理市場添動能

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

萬年清（6624）公告去年財報，合併營收4.71億元、年增22.85％，稅後淨利5,431萬元、年增9.51％，每股稅後純益（EPS）3.16元。

其中去年營業毛利率32.41％，略低於前年的35.26％，公司表示，主要下降原因為去年度統包工程收入占比大於技術設備工程收入占比。

萬年清表示，去年全年合併營收為公司成立以來新高，主要來自於越南市場的貢獻，顯示近年積極布局越南市場有成。在台商生產基地轉移或加碼投資越南之後，萬年清越南市場營運占比由前年的9%提高至去年的57%；大陸市場營運占比則從65%降至7%，越南成為去年營收最大市場。

萬年清去年營收來自印度、印尼及台灣市場占比則分別為8%、3%及25%，公司表示，透過全球布局策略，帶動營收及獲利再創歷史新高。萬年清過去主要隨集團客戶拓展海外市場，包括進入越南、印尼、泰國、尼加拉瓜、賴索托、柬埔寨、墨西哥及大陸等市場，近三年聚焦的市場除台灣外，還包括大陸、越南及印度等。

另外，隨著政府新南向政策，藉由參展及貿訪團形式積極拓展海外市場，目前正積極與世界水回收獨步技術的以色列廠商洽談合作，進軍龐大水回收市場。

近年來積極布局電廠排煙脫硫廢水除硼處理工程，廢水處理系統處理效率可以符合硼濃度小於5mg／l之環保要求，隨著政府環保稽核力道增強，將可應用在許多燃煤電廠、汽電共生廠廢水的處理，且目前已有相關實績，除硼廢水處理市場上可望增添營運成長動能。

越南 營收

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