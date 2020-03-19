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恐慌情緒蔓延...台股重挫近500點 2016年7月以來新低

淘帝-KY去年每股賺12.01元 稅後淨利創歷史新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

淘帝-KY（2929）今（19）日公告去年財報，全年合併營收達71.70億元、稅後淨利為11.35億元、每股稅後純益達12.01元，皆分別較2018年成長5.99％、19.00％與19.38％，2019年每股淨值達59.7元水準。受財報利多激勵，淘帝早盤股價抗跌，在平盤上下震盪。

淘帝-KY表示，集團近年透過強化TOPBI品牌於線下、線上通路行銷推廣，門市與童裝研發風格轉型並結合彈性生產供應，縮短產品研發上市銷售的時間以搶灘當季潮流消費商機，在中國童裝市場龐大商機打造TOPBI品牌競爭利基，2019年TOPBI品牌線上銷售年成長89.86％，占整體營收比重進一步提振至7％。隨著TOPBI品牌銷售規模放大，挹注2019年營業利益率提升至21.68％。

淘帝-KY指出，首季雖受新冠肺炎疫情蔓延、生產製造與物流運輸延後復工因素，使得生產、出貨天數減少影響營收表現，目前3月旗下共25個省份經銷商已逐步復工恢復門市營業，帶動TOPBI品牌童裝訂單出貨需求回升，3月1日至3月13日訂單出貨表現，已達去年3月約三成多之水準，集團仍積極加速訂單物流出貨排程，預計整體出貨表現再往上提升。

另一方面，淘帝-KY與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，針對疫情亦提供經銷商推出買TOPBI品牌童裝贈送口罩的活動支持，成功帶動良好銷售動能。

此外，公司表示，已有九成經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售通路，隨著即將步入第二季夏季童裝出貨旺季，有望展現良好的備貨力道。

營收 疫情

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