去年導入新系統導致虧損 三商家購每股僅賺0.07元
三商家購（2945）18日公告去年財報，營收121億元，稅後純益4,212萬元，年減76.4%，每股純益（EPS）0.07元，擬配發現金股利0.63元；三商家購表示，因去年5月導入新系統SAP導致虧損，不過今年3月已經恢復正常。目前美廉社共有726家，今年可望以一年100家持續增加店數。
三商家購表示，以往過年後通常買氣不佳，但今年因疫情影響，消費者不敢出遠門，反而都會到家中附近超市消費，加上大家少出國，因此本周三商家購旗下電商「GO美廉」推出高單價洋酒和保養品優惠促銷，有機會再帶出一波買氣。
三商家購旗下有機超市「心樸市集」再添一家，已經於今年3月初在新店小碧潭店開幕，供應原有的有機、生鮮、履歷蔬果等，並導入全新飲品吧「點柒」及三商家購代理優格霜淇淋「Yolé」，並預計在今年6月於大直再開一家心樸市集，助益今年上半年業績。
而整合餐廳和超市的品牌「美廉城超」預計今年5月左右將在內湖展店，屆時加上內湖店，美廉城超則有兩家。三商家購18日成交均價87.99元。
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