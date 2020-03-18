快訊

直播／陳時中：非本國籍一律限制入境 入境者居居家檢疫

出團量掛零 旅行社股價紛紛創歷史新低

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

因應新冠肺炎全球增溫，旅行社業者配合政府法令、疫情發展調整陸續發布公告取消出團。包括鳳凰（5706）、可樂旅遊皆表示，預計到4月底前，海外團體旅遊已全數取消，目前出團量已是零，雄獅則表示，僅剩下零星數量。

受到疫情擴散到全球的影響，旅行社3月只剩下零星業績，4月更是無米可炊，僅剩下國旅還可出團，股價在此衝擊下，也紛紛來到歷史新低，包括鳳凰今盤中股價來到23.55元，跌幅逾8%，今年以來股價下跌幅度達40%，雄獅今盤中來到51.5元，跌幅逾9%，今年以來股價跌幅達39%，並持續創下歷史新低價位。

可樂旅遊表示，針對中央流行疫情指揮中心公告的所有疫情警告區，港澳、大陸、歐洲、美國、加拿大、韓國、關島，馬來西亞、新加坡、菲律賓、紐西蘭、澳洲、日本，泰國，印尼，中南半島等，將全數取消至4月30日前的團體行程。相關退費事宜將依政府規定配合辦理。海外出團數已降為零。

鳳凰也表示，至4月底前，所有海外團體旅遊已全數取消，整體3月出團量不到20團，較過去掉了8成業績，4月則預計不會再有海外團，將主推國旅商品，包括高鐵假期等。

至於內部為了撙節支出，也鼓勵員工休假或辦理留職停薪，但目前仍未有無薪假的計畫。

疫情 雄獅

延伸閱讀

爐石／迎接鳳凰年！台港澳獨家登錄活動送「24吋伊利丹雕像」

政府協助觀光產業融資周轉 申貸成功金額達3.9億

1天藥分2天吃！87歲旅客滯留秘魯 105人受困摩洛哥

旅遊警示國家激增！旅行社砍4月前團 業者嘆活不下去

相關新聞

零壹股價上攻 收復5日線

零壹（3029）近期股價呈升溫之勢，今（18）日受惠台股大盤翻紅，帶量上攻，盤中最高一度漲至29.25元，收復5日線；籌...

聲寶 配發股息1.5元

聲寶（1604）董事會昨（17）日決議，擬配發去年現金股利1.5元，以昨天收盤價16.45元計，殖利率9.1% 。

皇普新案動土 總銷30億

皇普建設（2528）在高雄推出總銷30億元抗疫宅「皇普摩天100」預售案昨（17）日動土，二至三房產品定位，符合首購族群剛性需求，同時搭上防疫熱潮，潛銷熱賣逾100戶，為中長期入帳奠下基礎。

程泰湧急單 Q2營運回升

程泰集團（1583）董事長楊德華昨（17）日表示，程泰、亞崴最近急單再度湧現，台灣廠第2季已提前滿單，大陸廠回工率也達九成，預期第2季營運可望回升到去年新冠肺炎疫情發生以前的水準。

大魯閣改善財務 減資55%

大魯閣實業（1432）為強化財務結構並彌補累積虧損，董事會昨（17）日決議通過，減資比例約55.3%，減資金額約9.29億元，減資後資本額減為7.5億元，本次辦理減資彌補虧損後，淨值將回到每股10元以上，有效改善財務結構。

台塑配息4.4元 四年新低

台塑（1301）去年每股稅後純益5.86元，昨（17）日公司召開董事會，通過每股擬派發現金股息4.4元，包括獲利及股利雙雙創下四年新低。

啟動獲利多引擎！合庫金去年大賺176.1億元 連八年新高

合庫金（5880）今（17）日舉行2019年線上法人說明會，由金控董事長雷仲達主持。合庫金去年稅後純益達176.1億元，...

泛防疫題材 遠雄港相對抗跌

遠雄航（5607）今日在盤中力圖抗跌，市場分析師表示，遠雄港擴大資本支出，營運將開始大變身，隨著美中貿易戰所產生的轉運商機；再加上最近的疫情，讓邊境醫療防疫的概念興起。

聚陽獲隔離衣、防護衣訂單 股價逆勢漲

聚陽（1477）配合國家防護衣、隔離衣的生產，訂單將陸續出貨。公司表示，隔離衣3月將生產22萬件，防護衣預計生產10萬件...

疫情活絡保健食品市場 葡萄王盤中漲幅近2%

新型冠狀病毒疫情讓大家更重視保養，葡萄王（1707）2月整體營收成長近45%，今天股價出現人氣加持，在台股哀鴻遍野下，葡...

熱門新聞

「剩下20%可跌」 元大S&P原油正2亮下市警訊

第一天就吸百億！元大高股息基金開募傳捷報

中華徵信所：台灣50成分股買點浮現

上市櫃庫藏股護盤啟動 兩天17家

證交所提醒元大S&P原油正2 ETF淨值已達2.4元

中華徵信所：台灣五十成份股買點來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。