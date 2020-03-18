出團量掛零 旅行社股價紛紛創歷史新低

因應新冠肺炎全球增溫，旅行社業者配合政府法令、疫情發展調整陸續發布公告取消出團。包括鳳凰（5706）、可樂旅遊皆表示，預計到4月底前，海外團體旅遊已全數取消，目前出團量已是零，雄獅則表示，僅剩下零星數量。

受到疫情擴散到全球的影響，旅行社3月只剩下零星業績，4月更是無米可炊，僅剩下國旅還可出團，股價在此衝擊下，也紛紛來到歷史新低，包括鳳凰今盤中股價來到23.55元，跌幅逾8%，今年以來股價下跌幅度達40%，雄獅今盤中來到51.5元，跌幅逾9%，今年以來股價跌幅達39%，並持續創下歷史新低價位。

可樂旅遊表示，針對中央流行疫情指揮中心公告的所有疫情警告區，港澳、大陸、歐洲、美國、加拿大、韓國、關島，馬來西亞、新加坡、菲律賓、紐西蘭、澳洲、日本，泰國，印尼，中南半島等，將全數取消至4月30日前的團體行程。相關退費事宜將依政府規定配合辦理。海外出團數已降為零。

鳳凰也表示，至4月底前，所有海外團體旅遊已全數取消，整體3月出團量不到20團，較過去掉了8成業績，4月則預計不會再有海外團，將主推國旅商品，包括高鐵假期等。

至於內部為了撙節支出，也鼓勵員工休假或辦理留職停薪，但目前仍未有無薪假的計畫。