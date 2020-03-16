京城買庫藏股 股價漲停

新冠肺炎疫情影響大陸車市，但歐洲電動自行車需求仍熱，電動自行車仍是歐洲市場主要成長動能，同時在疫情衝擊歐洲之後，個人移動需求的自行車需求並不看淡，再加上自行車即將進入旺季，後續表現樂觀。

2020-03-15 22:55