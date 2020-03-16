京城買庫藏股 股價漲停
京城（2524）上周五公告實施庫藏股計畫，將減資，今（16）日早盤跳空漲停，以28.25元鎖死。京城預定買回1萬股，每股買回區間價為20元至35元，不受價格下限限制。
京城表示，為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。也就是說，京城預計在五月庫藏股計畫執行完畢後，進行減資。
京城指出，此次買回股份總數占本公司已發行股份總數2.6％，且買回股份所需金額上限僅占流動資產之1%，不影響公司資本維持。 本次買回股份總金額上限為3.5億元。
京城今年新完工建案較少，僅「享京城」一案，總銷金額為17億元，預定第二季開始交屋貢獻，目前銷售率達七成。成屋銷售方面，「京城King Park」、「美術皇居」、「京城大苑」等案加起來，待售金額約240億元。
京城觀察，在新冠肺炎（COVID-19）衝擊下，一些台商暫時無法返回大陸工作，看屋人潮未減反增。但公司也強調，房市景氣因疫情變數變多，要等到疫情有效控制後，買氣才有機會更加回溫。
另外，京城在高雄經營水京棧酒店，公司坦言，受疫情影響，近期住宿率少了一成，至於餐飲則維持業績，估計對整體營收影響不大。
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