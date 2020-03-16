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東陽2月合併稅前淨利年增率34%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
東陽總裁吳永祥 本報系資料庫
東陽總裁吳永祥 本報系資料庫

東陽2020年2月自結合併稅前淨利 1.53億元，較去年同期成長34%。前2月自結累計合併稅前淨利為2.97億元，稅前EPS 0.53元。

汽車塑膠件的東陽，主要有兩大業務中，其中，AM（售後維修）採少量多樣策略，已經是全球最大的AM塑膠件供應業者，再加上多年來續進行整理整頓、降低成本，加大力度開發模具，報價有競爭力、毛利率仍優於同業；另外，OEM（汽車原廠代工）等中國大陸車市回穩後，市場需求可望持續出籠。

東陽OEM、AM同步發展水性塗裝及電鍍品產品等具競爭力產品，同時加強輕量化新技術、新工法、新產品的研發，以穩固台灣、大陸車廠的供應。法人推估，2020年東陽投入模具倉庫、物流倉庫的擴建、射出機的投入會開始發酵，再加上新產品開輕量化產品研發推出，2020年AM至少會有2019年的成長幅度。

東陽 OEM 車市

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