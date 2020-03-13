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禾聯碩去年EPS 10.73元 配發現金股利8元

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

智慧家電廠禾聯碩 (5283)昨 (13)董事會通過2019年度合併財報，去年每股純益 (EPS)10.73元，已連續四年賺進超過一個股本，將每股配發現金股利8元，殖利率達8.7%。

禾聯碩指出，董事會並通過去年下半年度股利發放，每股將配發現金股利4元。去年度開始採半年度配息方式，上、下半年度各配發現金股利4元，合計去年度將配發現金股利8元。2019年上半年除息交易日訂為3月20日，現金股利發放日為4月21日。

禾聯碩將於6月2日舉行股東常會，本次股東會將進行董事改選，將原七席董事增加為九席，以強化董事會陣容。

去年禾聯碩營收57.86億元，年增8.6%；稅後純益7.74億元，年減4.4%，每股純益10.73元。自2016年每股純益寫下10.2元之後，連續四年的EPS均超過10元以上。

禾聯碩表示，持續致力於各項產品的開發，目標取得業界領先地位。率先國產品牌上市量子點液晶顯示器，涵蓋50至65吋尺寸，搭配杜比環繞，讓影音視覺享受更極致，另內建環控中心將導入更智能聲控系統，發展更具智慧、語意辨識更高更全面的聲控智能環控中心。

家用空調方面，推出R32變頻一級GF系列，標配沼氣防護的冷暖氣機；即將推出進化版的智慧雲端高階機種，除了語音控制與定位觸發外，增加PM2.5偵測、芬多殺菌、i乾淨等淨化空氣功能。

輕型商用空調推出R32超一級變頻空調、變頻一級三相220V和三相380V特殊電壓需求的機種，室內機可選擇搭配壁掛式、吊隱式、嵌入式及落地式箱型機，亦可配合遠端RS- 485通訊集中電腦監控、無線wifi控制，讓空調更節能、更省電，打進商用領域。

禾聯碩強調，轉投資的禾雄電器位於高雄的電冰箱產線，今年度陸續開始啟用，產品從單門小冰箱到對開電冰箱都有。洗衣機開發直立式及滾筒式洗脫烘機種；冷凍櫃則以直立式冷凍櫃的專門家為今年主軸，從34L至600L滿足各需求層面的消費者。在四大家電及多品項的小家電推陳出新下挹注，將成為今年業績成長的助力。

禾聯碩 股利

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