春源進軍離岸風電 下半年有譜

春源鋼鐵（2010）跨足離岸風電，切入水下基礎零組件供應鏈，增添未來營運成長動能。公司表示，正積極與國內組裝廠接觸洽談中，且產品及工廠正在申請認證，預計最快第2季通過，下半年開始接單。

台灣離岸風電產業開始進入實質階段，春源鋼鐵選在此時切入市場，主要是相較於前幾年，投資風險已降低許多。公司指出，水下基礎零組件很多，未來可以規劃生產一部分零組件，出貨給組裝廠。風電新產線從既有的產線進行調整，估計不會有大型的資本支出。

法人分析，目前國內組裝廠有世紀鋼及興達海基，本身或具備零組件產能，或擁有相關供應鏈，若產量不足以完全應付出貨量時，將創造春源鋼鐵的利基。若春源鋼鐵今年順利成功接單，將成今年營運最大亮點。

不過，春源鋼鐵強調，全案還要向董事會提出可行性分析報告，要等到下半年才會明朗化。

展望今年鋼市，春源鋼鐵持謹慎態度。春源鋼鐵董事長蔡錫奇表示，雖然去年第4季以來，全球鋼市緩步回溫，但美中貿易爭端未解，且近期受新冠肺炎（COVID-19）疫情干擾，製造業仍面臨嚴峻挑戰。

國內方面，營建業跟倉儲物流用鋼需求未減少，鋼構需求有撐，但汽車、工具機等主要用鋼產業，景氣至今未見好轉，整體大環境同樣充滿變數。

春源鋼鐵受惠今年營建業、電子廠房需求增加，今年鋼構接單穩健，訂單能見度看到上半年。不過，其他鋼材方面，受新冠肺炎疫情衝擊，首季市場需求減少，預期遞延至第2季或下半年，隨著大陸工廠復工，及大陸刺激經濟措施上路後開始浮現。