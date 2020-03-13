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中信金 股息殖利率衝5.3％
中信金控投資價值浮現，中信金昨（12）日舉行線上法說會，首次對投資人最關心的今年股利政策發表看法，今年仍將全數配發現金，配發率介於47%~50%，以中信金昨日收盤價計算，股息殖利率衝高至5.3%。
受到新冠肺炎疫情影響，中信金的去年第4季法說改採視訊會議方式，針對投資人最關心的股利政策，中信金資深副總邱雅玲表示，配發率大概是在五成左右，47%~50%都有可能。
中信金去年每股稅後純益2.16元，若配發率為47％，每股將配1.0152元，除上昨日收盤價每股20.5元，股息殖利率約5.0%；配發率若拉高到50%，股息殖利率可有5.3%。
中信金去年配發現金股利每股1元，除上前年每股稅後純益1.85元，配發率54%，今年因去年獲利創史上新高，配發率明顯走低，可能不到50%。
受到新冠肺炎疫情影響，台股昨日慘兮兮，隨著今年股利政策明朗化，中信金的投資價值浮現。短線若股價隨大盤走低，股息殖利率會比昨日的5.3%更高。
中信金控總經理吳一揆昨日表示，疫情不影響中信金的併購策略，「我們一向南向跟西向並重」。他並指出，雖然上半年很辛苦，下半年在5G、電動車、新興市場需求、台商回台投資延續下，台灣今年全年經濟成長率仍然有機會保住2%。
邱雅玲表示，中信金對疫情做了三種情境模擬，分別為疫情在今年3月～4月、今年6月、今年底獲得控制，目前看來以第二種也就是疫情在今年年中獲得控制的機率較大，按此情境，中信金的核心業務大概小幅衰退，但投資團隊可能有波段獲利機會。
邱雅玲說，中國大陸今年下半年應該會有很多的復工或生產加速，大陸地區放款動能短期內會放緩，全年來看持平甚至小幅成長。
國內放款動能因為政府很多刺激內需政策仍在執行，加上台商回流趨勢延續，應該還是有小幅成長。
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