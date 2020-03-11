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台灣、印尼內需暢旺 春雨出貨樂觀

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

扣件線材廠春雨（2012）2月營收為5.53億元，年減2.41%。展望上半年，春雨表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，整體營運展望轉趨於審慎，但國內、印尼兩地市場營建需求的增溫，有望使鋼材產品成長動能延續。

春雨在兩岸和印尼設有生產基地，下游客戶包括營建、汽車及家電等，又以營建業貢獻營收最大。春雨表示，今年2月無農曆春節假期因素，工作天數正常，國內市場需求暢旺，推升建築扣件、設備營收。不過，2月期間，歐美客戶持續調整庫存，以及大陸工廠因新冠肺炎疫情延後開工，出貨受到影響，導致2月單月營收衰退。

春雨今年前兩月累計營收為11.82億元，較去年同期減少15.6%。春雨表示，隨著新冠肺炎疫情快速蔓延全球，為市場增添更多不確定性，對於外銷及大陸市場可能的影響，後續將審慎以對。

所幸是，大陸各行各業近期陸續復工，春雨觀察，最壞情況應已過去，只要人流、物流能持續恢復，產能利用率便可逐步拉高。

至於台灣、印尼內需市場，春雨則維持樂觀看法，或能適度抵銷疫情帶來的外在不確定性。

台灣方面，春雨指出，上游中鋼第2季盤價調漲，且指標客戶下單量達標，只要疫情控制得當，來自基礎建設、都更，還有台商回流潮帶動的廠辦興建需求，有望支撐今年出貨表現。印尼廠則受惠當地建築扣件需求持續殷切，出貨保持順暢。

春雨 營收

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