王品去年EPS 4.77元 每股擬配股息4.5元、殖利率6.88%

王品（2727）今（10）日董事會會中通過2019年度財務報告，全年合併營收162.3億元，減0.33%，稅後淨利為3.55億元，年增2.9%，每股稅後純益（EPS）4.77元，年增6%。

此外，董事會延續近年高股利政策，每股配發現金股利4.5元，高於去年的4.39元，配息率為94.34%；依今日收盤價65.4元計畫，殖利率6.88%。

王品表示，儘管疫情走勢尚未明朗，董事會仍決定將獲利近百分百的分配給股東。

王品表示，去年台灣事業群全年營業額98.1億元，年增4.59%。過去一年，王品台灣事業群積極調整品牌與門店布局、關閉成效不彰的店點、強化經營體質，同時透過各種活動加大聲量、提升品牌力，整體經營策略奏效，台灣總店數雖較前一年減少6家，但營業額創下自2016年以來的四年新高紀錄。

另，王品中國大陸事業群去年全年營業額為64.2億元，年減7.03%，主要是2019年中美貿易戰，使得大陸經濟情勢險峻，嚴重影響消費力道，且人民幣波動幅度較大，王品大陸事業群也將因應市場變化、順勢調整品牌與門店布局。