富邦媒2月營收49.5億元歷史同期新高 年增近四成

富邦媒（8454）公告2月營收49.5億元，創歷史同期新高，年增39.9%；富邦媒表示，主要是旗下momo網路購物營收維持高成長，年增達47.5%，其中行動購物占比達到70%，營收年增62%，因疫情風波，強化消費者選擇於線上購物的動機。

富邦媒累積今年前兩個月營收約98.8億元，年增26.3%。富邦媒旗下momo網路購物業績今年2月占比繼去年11月後，再次突破九成，其中行動購物業績占比約達70%，年增62%，成長率創下近一年來新高。而五大品類皆表現亮眼，以居家生活年增81%、美妝保建年增49%、3C家電年增43%，成長幅度最大。

富邦媒提到，2月強勁的營運表現，除了開學季激發筆電、外宿家電的銷售成績外，因疫情風波的延燒，強化消費者選擇於線上購物的動機。防疫期間熱銷商品，從標榜抗菌、除菌、抑菌之居家與個人清潔用品，皆有顯著的成長。

另外，消費者為降低外出用餐的傳染風險，帶動即食品料理銷售亮眼，較平日成長五倍，例如泡麵和乾拌麵、易開罐頭等。同時民眾對保健行動力更為積極，也為維他命帶來強勁的買氣。