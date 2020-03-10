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康友2月營收雙成長 子公司帝斯生技月增69％

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

康友-KY（6452）公告2月營收3.74億元，較1月營收3.1億元，月增22.16％，與去年2月相較增長7.5％；累計1~2月營收6.81億元，年減率3.46％；公司表示，主要是1~2月受到春節假期及新冠肺炎疫情衝擊，工作天數減少，且人民幣兌新台幣匯率累計下跌5.10%所致。

面對疫情，康友-KY表示，子公司六安華源已於2月10日開工，目前已完全復工，受到疫情影響，部分客戶追加訂單，公司依客戶需求，全力配合出貨；至於子公司帝斯生技，因啟動與印尼正大的銷售總代理協議，開始陸續出貨，隨著出貨量放大，營收表現可期。

康友表示，新冠肺炎疫情衝擊，以大陸為營運主體六安華源，目前已完全復工，因疫情嚴峻，增加各類大輸液產品的需求，公司全力配合客戶出貨，訂單可望逐步成長。

至於子公司帝斯生技，今年啟動與印尼正大的銷售總代理協議，開始陸續出貨，推升帝斯生技2月營收月增69％，受惠已取得雞新城疫滅活疫苗（ND LaSota） 藥證，以及H5N1及H9N2兩張禽流感疫苗藥證，推動出貨量放大貢獻營收，以期三張二價疫苗及一張三價疫苗陸續取得，今年營運正向發展。

營收 疫情 康友

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法人示警 台塑化Q1恐虧百億

國際油價戲劇性崩跌，以紐約原油期貨價格為例，短短兩個交易日跌幅高達35%，跌破每桶30美元。台塑化第1季恐難逃虧損，更有法人擔心台塑化可能重演2014年第4季單季大虧超過百億元的慘況。對此，公司表示目前損益金額還無法確定。

台塑化派息2.9元 配發率75%

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國泰金前二月賺進184億 暫居金控之冠

14家金控公司昨（9）日公布2月獲利，壽險型金控與銀行型金控兩樣情，使得金控每股獲利排名大洗牌，新光金2月獲利大躍進，排名竄升暫居第二，國泰金累計前二月每股稅後純益（EPS）1.38元暫居第一，兆豐金則因兆豐銀行受企金呆帳衝擊，EPS排名退出前四強，被玉山、元大金超越。

鈺齊配息5.5元 殖利率5%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）董事會昨（9）日通過去年度盈餘分配案，每股擬配發5.5元現金股利，配發率達七成；以昨天收盤價102.5元計算，現金殖利率達5.37%。

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