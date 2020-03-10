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疫情衝擊營收 榮剛拚3月營運回溫

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，榮剛（5009）因大陸工廠農曆春節後延後復工，出貨減少，2月單月營收為6.95億元，年減0.16%；榮剛預期，隨著中國大陸產能恢復正常運作，3月營運可望回歸正軌。

榮剛今年前兩月累計營收為14.25億元，較去年同期減少13.89%。榮剛表示，今年2月雖沒有農曆春節連假因素，但因疫情影響，榮剛大陸廠2月下旬才全面復工，使2月營收與去年同期比較，僅持平而已，小幅衰退。全面復工至今，大陸廠產能持續拉升。

新冠肺炎疫情蔓延全球，導致全球航空業、重工業等終端運作停滯延緩，榮剛指出，公司位處整個供應鏈的第一層原物料端，目前尚未感受到客戶因終端需求衝擊，而減少特殊用鋼下單的情形。相反地，因為先前的停工缺料，客戶有回補庫存需求，目前供貨一切正常。

榮剛近年積極拉升高附加價值應用的航空、能源與油氣三大類特殊用鋼比重，公司稱未來仍將按既定規劃針對此三大產品線持續擴產與投資，不受疫情干擾。不過，對於疫情後續發展，以及可能總經及產業變化，榮剛稱將嚴密觀察，以適時做出因應策略。

另一航太零組件廠商豐達科原本看淡2月營收，但成功守穩，單月營收不減反增，為2.14億元，年增1.23%；今年前兩月累計營收為4.37億元，年增2.49%。

榮剛 營收 疫情

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