柏文2月營收逆勢增 今年每季皆有新廠館要開

觀光類股在新冠疫情發威下，2月業績幾乎全軍覆沒，僅健身房股柏文（8462）仍逆勢成長。公司公告，2月合併營收2.89億元，月增0.09%，年增12.27%。累計1~2月合併營收5.78億元，年增5.1%。

柏文表示，截至目前，新冠肺炎疫情並未營收造成明顯的影響，今年將按照原訂計劃拓展8處營運據點，且每個季度都會有新廠館投入營運。

柏文表示，2月 「休閒運動及娛樂服務收入」 較 1月略減0.99%，主要是兩個休閒運動品牌「肖跳」彈跳床及「滾吧」保齡球受惠於1月春節連假營收較高，不過2月 「休閒運動及娛樂服務收入」 則較去年同期成長 8.86%，同時「運動保健服務收入」 也同樣未受疫情影響，較上月逆勢增加，且較去同期成長21.15%。

柏文表示，公司所有營業據點均位於台灣，提供體適能服務的對象亦以長時間居住台灣的消費者為主，故不受疫情衝擊民生經濟影響。

此外，主要營收來源是與會員簽訂一年期會籍契約，每月繳納的會費並不高，所以評估會員尚不致於因為疫情就考慮解約並放棄已經養成的運動習慣。

自春節假期過後，會員因新冠肺炎疫情降低運動次數的情形逐漸減緩，目前觀察會員進來廠館運動健身的頻率已逐步回復正常。

柏文表示，今年規劃設立的新廠館分別建置於台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、 彰化縣 、嘉義縣及台南市，其中，台南市永華廠及台中市水湳廠已分別於2月9日及2月16日開幕營運， 桃園市南崁廠已開始預售，預計4月開幕，第2季尚有台北市及新竹市據點開幕，第3季有新北市及彰化縣據點，第4季則有嘉義縣據點開出。

整體而言，今年度展店較去年多，且多數廠館都設在五都。公司預估，今年新營業據點將提供較大的營收、獲利成長動能。