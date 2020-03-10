上銀、亞德客股價 逆勢揚升

受到新冠肺炎疫情影響，雖然市場擔心相關電子產業資本支出減緩，影響到機械產業，然而近日市場已經傳出半導體設備訂單能見度還很高，還出現醫療器材訂單增加情況，機械業的上銀（2049）、亞德客-KY今（10）日股價逆勢揚升，漲幅都達1%以上。

亞德客-KY業績也會跟著受惠，市場傳出農曆年後因為大陸口罩及防護衣等醫療器材設備增購自動化設備，也急需相關的氣動元件，亞德客今天股價來到477元，漲幅達2.9%。

上銀2月營收報喜，逆勢成長較元月成長17.19%，2月營收達12.18億元，年減18.87%，法人則認為，上銀2月營收比元月好，再加上市場傳出受到新冠肺炎疫情影響，半導體設備及醫療器材機台的訂單攀升，也讓今年營運表現透明度拉高，今天股價也逆勢上揚，最高來到283元，漲幅為1.2%。

受到疫情延續，上銀累計前2月營收為22.57億元，年減28.8%，智慧型及工具機產業出貨及訂單概況也備受關注，目前還在觀察其他產業設備訂單的受到新冠肺炎疫情概況，不過，近期已經發現受到這波疫情發生，促使大陸口罩及防護衣等醫療器材業者，產量增加下，也開始增購自動化設備，上銀業績將跟著受惠。