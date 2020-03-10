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上銀、亞德客股價 逆勢揚升

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

受到新冠肺炎疫情影響，雖然市場擔心相關電子產業資本支出減緩，影響到機械產業，然而近日市場已經傳出半導體設備訂單能見度還很高，還出現醫療器材訂單增加情況，機械業的上銀（2049）、亞德客-KY今（10）日股價逆勢揚升，漲幅都達1%以上。

亞德客-KY業績也會跟著受惠，市場傳出農曆年後因為大陸口罩及防護衣等醫療器材設備增購自動化設備，也急需相關的氣動元件，亞德客今天股價來到477元，漲幅達2.9%。

上銀2月營收報喜，逆勢成長較元月成長17.19%，2月營收達12.18億元，年減18.87%，法人則認為，上銀2月營收比元月好，再加上市場傳出受到新冠肺炎疫情影響，半導體設備及醫療器材機台的訂單攀升，也讓今年營運表現透明度拉高，今天股價也逆勢上揚，最高來到283元，漲幅為1.2%。

受到疫情延續，上銀累計前2月營收為22.57億元，年減28.8%，智慧型及工具機產業出貨及訂單概況也備受關注，目前還在觀察其他產業設備訂單的受到新冠肺炎疫情概況，不過，近期已經發現受到這波疫情發生，促使大陸口罩及防護衣等醫療器材業者，產量增加下，也開始增購自動化設備，上銀業績將跟著受惠。

疫情 上銀 醫療器材

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國際油價戲劇性崩跌，以紐約原油期貨價格為例，短短兩個交易日跌幅高達35%，跌破每桶30美元。台塑化第1季恐難逃虧損，更有法人擔心台塑化可能重演2014年第4季單季大虧超過百億元的慘況。對此，公司表示目前損益金額還無法確定。

台塑化派息2.9元 配發率75%

台塑化昨（9）董事會通過每股擬派發現金股息2.9元，雖創下六年新低；但股利配發率75%，維持與去年相同水準，顯示公司對於股東仍相當大方。台塑化今年總共要發出276.25億元的股利。

國泰金前二月賺進184億 暫居金控之冠

14家金控公司昨（9）日公布2月獲利，壽險型金控與銀行型金控兩樣情，使得金控每股獲利排名大洗牌，新光金2月獲利大躍進，排名竄升暫居第二，國泰金累計前二月每股稅後純益（EPS）1.38元暫居第一，兆豐金則因兆豐銀行受企金呆帳衝擊，EPS排名退出前四強，被玉山、元大金超越。

鈺齊配息5.5元 殖利率5%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）董事會昨（9）日通過去年度盈餘分配案，每股擬配發5.5元現金股利，配發率達七成；以昨天收盤價102.5元計算，現金殖利率達5.37%。

中鴻接單鈍化 展望保守

中鴻（2014）2月合併營收33.6億元，比去年同期相當、僅微增0.6%。受新冠肺炎疫情影響，目前中鴻內外銷接單價量鈍化，進入深度盤整，復元期看遠到第3季，短、中期展望趨於保守。

國光前二月營收 躍增九倍

國光生物（4142）昨（9）日公告2月自結餘營收為459萬元，累計今年前二月自結營收為3.61億元，較去年同期營收0.34億元，成長幅度為935%。國光表示，2月營收較去年減少主要原因為第二條無菌針劑充填線的建置目前進行到廠房設施的施工，使得原有第一條充填產線的使用因此受到限制，今年的產品生產排程也配合工程而調整。

申豐增四成 產能全開

武漢肺炎疫情持續延燒之際，乳膠大廠申豐（6582）受益醫療級手套客戶群的增量供料需求，2月營收2.92億元，年成長近四成。

上月業績／廣華-42% 出貨拚回升

廣華-KY（1338）2月合併營收2.15億元，受到新冠肺炎疫情影響延後復工，影響大陸地區各生產基地營運表現，2月營收較去年同期減少42.85％；累計今年前二月合併營收為6.87億元，年減33.16％。

上月業績／東陽+15% AM事業帶勁

汽車零組件大廠東陽（1319）結算2月合併營收16.25億元，年增14.8%，其中AM（售後維修市場）營收14.38億元，年增37%，創同期新高 。東陽今年前二月合併營收31.84億元。

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