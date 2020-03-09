汽車零組件 光隆掛牌 飆逾3成

光隆-KY（4581）今（9）日掛牌上市，光隆盤中漲幅達31%，上市掛牌價為35元，最高來到46元。

光隆主要生產汽車零組件、能源零配件及農業機械，最大客戶為全球最大柴油車引擎大廠Cummins，營收比重約4成多，在中國福建目前都已經復工，雖然現在有新冠肺炎疫情，董事長呂皇甫表示，以公司接單來看，碟式剎車（ADB）在新的安全法規上路，大陸及美國將取代鼓式剎車系統；電子驅動剎車系統（EMB）應用在電動車商用車，今（2020）年營運情況還是可望有不錯表現。

呂皇甫表示，光隆精密-KY已成功打入國際商用車車廠及零組件供應商，上市是接手光隆-KY後長期規畫企業發展推動推動的策略，所以，不需要因為疫情改變原來的時間表，還是如期推動上市計畫。

光隆兩岸員工280多人，生產基地福州及台灣的大甲，雖然最近許多活動受到新冠肺炎影響，福州工廠也已經正式復工，光隆精密-KY為專業金屬精密加工廠，主要生產包含汽車零組件、能源（風力）零配件、農業機械及建築機械等產業零組件產品，其中以商用車零組件占比最高。