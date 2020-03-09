快訊

阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽車零組件 光隆掛牌 飆逾3成

聯合晚報 / 記者黃淑惠／台北報導

光隆-KY（4581）今（9）日掛牌上市，光隆盤中漲幅達31%，上市掛牌價為35元，最高來到46元。

光隆主要生產汽車零組件、能源零配件及農業機械，最大客戶為全球最大柴油車引擎大廠Cummins，營收比重約4成多，在中國福建目前都已經復工，雖然現在有新冠肺炎疫情，董事長呂皇甫表示，以公司接單來看，碟式剎車（ADB）在新的安全法規上路，大陸及美國將取代鼓式剎車系統；電子驅動剎車系統（EMB）應用在電動車商用車，今（2020）年營運情況還是可望有不錯表現。

呂皇甫表示，光隆精密-KY已成功打入國際商用車車廠及零組件供應商，上市是接手光隆-KY後長期規畫企業發展推動推動的策略，所以，不需要因為疫情改變原來的時間表，還是如期推動上市計畫。

光隆兩岸員工280多人，生產基地福州及台灣的大甲，雖然最近許多活動受到新冠肺炎影響，福州工廠也已經正式復工，光隆精密-KY為專業金屬精密加工廠，主要生產包含汽車零組件、能源（風力）零配件、農業機械及建築機械等產業零組件產品，其中以商用車零組件占比最高。

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

27.2%民眾自認收入受疫情影響 餐飲業衝擊排第一

肺炎疫情衝擊經濟成長 黃偉哲：能保二就不錯了

馮迪索無畏新冠肺炎 喊話「想去海外宣傳」

無懼新冠肺炎疫情 光隆精密掛牌上市

相關新聞

汽車零組件 光隆掛牌 飆逾3成

光隆-KY（4581）今（9）日掛牌上市，光隆盤中漲幅達31%，上市掛牌價為35元，最高來到46元。

2月營收／東陽年增15% AM事業年成長37%

東陽（1319）今天公告2020年2月自結合併營收16.25億元，年增率15%，前2月自結累計合併營收31.84億元。

東陽2月合併營收16.25億元 年增率15%

東陽（1319） 今（9）日公告2020年2月自結合併營收16.25億元，年增率15%，前2月自結累計合併營收31.84...

豐興鋼筋跌300元 廢鋼跌200元

豐興(2015)上午開盤，鋼筋每公噸跌300元、廢鋼跌200元，型鋼產品平盤。

陸廠學不來 東陽兩大強坐穩保險桿大王

「整理整頓，從來不會有結束的一天」。東陽集團總裁吳永祥站在東陽AM一廠指著他參與設計的塑膠射出成型廠說。

危機中掛牌 山富早盤漲逾6%

受新冠肺炎疫情影響，國內旅行社面臨空前難關，不過，在一片低迷聲中，旅行社股山富（2743）今（9）日以每股12.5元掛牌...

光隆-KY蜜月行情甜滋滋 9日掛牌漲幅達31%

無懼新冠肺炎疫情影響，光隆-KY（4581）主要生產各類金屬精密加工產品，仍按既定計畫推動3月9日上市，今（9）日台股重...

大陸台資鋼廠 減產危機解除

台資鋼廠減產危機解除，最新資訊顯示，除了武漢所在的湖北之外，華北、華中、華南倉庫與碼頭已經幾乎百分百復工，包括中鋼（2002）、燁輝、華新麗華、盛餘等重點鋼廠大陸據點對合併營收獲利的貢獻，同步走上正軌。

營運走出谷底 美喆去年每股賺6.09元

石塑地板製造廠美喆-KY（8466）公告去年財報，稅後純益達4.02億元，每股稅後純益（EPS）6.09元，營運揮別谷底；公司董事會決議配發4.1元現金股利，若後續順利填息，殖利率估達5.8%。

熱門新聞

淨值剩3元！ 元大S&P原油正2溢價大還有這風險

ETF除息秀 配息率爆衝到41%

外資推演台股 提點三大策略

雙高概念股 除權息行情燒

四檔高息金融 小摩喊買

疫情蔓延、油價襲擊 台股重挫344.17點收10,977

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。