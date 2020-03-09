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危機中掛牌 山富早盤漲逾6%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
山富旅行社今（9）日掛牌。圖／山富旅行社提供
山富旅行社今（9）日掛牌。圖／山富旅行社提供

受新冠肺炎疫情影響，國內旅行社面臨空前難關，不過，在一片低迷聲中，旅行社股山富（2743）今（9）日以每股12.5元掛牌，早盤仍上漲來到13.3元，漲幅逾6%。

山富董事長陳國森表示，旅行社行業這段期間因為疫情的關係，導致日、韓、中、港、澳出團受到影響，但每個產業本來就是會遇到起起伏伏，重要的是，要如何在逆境中仍然站穩腳步，審慎規劃未來的路。這段期間雖然減少出團，但近期商務機票需求與遠期旅遊的訂單依舊存在需求；去年公司在非疫區的東歐國家出團量也陸續提升。

陳國森表示，公司今年在國旅方面會加深著墨，希望整年下來能夠因為山富的多元發展，降低疫情對公司營運的衝擊。他說，台灣是一個優質、慢生活的旅遊環境，規劃在地旅遊千萬不要因為距離近而縮短旅遊天期，應該把國外旅遊的概念架構在台灣，例如，到高雄就要安排個五天四夜，到台中四天三夜，其他鄉鎮也要至少三天兩夜，慢慢品味台灣之美。

此外，陳國森說，數位化服務是目前各行各業都需要面對且強化的部分，山富近一年來透過數位化的整合，讓毛利率從107年度的7.11%提高至108年前三季的8.20%，更讓開票效能提升數倍，有助公司長期發展。

陳國森說，數位時代來臨，不論是買機票、訂飯店及自由行都是平台間比價後的最優惠呈現，十足競爭力，很多人都在網路上一指搞定，然而，許多線上平台看似有相當好的網站應用基礎，但實際上全球各個航空公司因為系統上的差異，所以無法各家都有完整的API串連，往往需要靠人工完成最後一哩路，導致就算在線上訂好機票，也無法立刻開票。

但經過兩年的系統建置，山富做到在機票訂位開票上能同步與多個全球分銷系統（Global Distribution System,GDS）串接，透過這樣的串聯，山富建構出完整的O2O（Online To Offline）平台，也因為有了這樣的自動開票機制，強化了山富和國外觀光旅遊產業的合作。

陳國森表示，一個專業的票務從業人員大約需要經過8~10年的實務經驗才能熟悉各個環節，但現在只要在山富的官網上，立刻可以滿足消費者的所有需求。一次的搜尋可以找到超過上百家航空公司航班、24小時開票不間斷、即訂即開票，提供消費者更多搭乘的選擇。

機票 疫情 旅行社

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