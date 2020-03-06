新冠疫情衝擊！台塑四寶2月營收跌破千億元 四年來首見

「台塑四寶」今（6）日公布2月營收，四大公司合計營收994.64億元，年減14.1%，也比1月再衰退14.9%，跌破千億元大關，為四年來首見。

受到新冠肺炎疫情影響，台塑四寶基於防疫考量，昨日連續第二個月停辦業績說明會，改以書面方式說明業績。其中台塑（1301）２月營收127.6億元，月減7.9％、年減13.9％；南亞2月營收199.99億元，月減10.37%、年減4.58%；兩家公司皆創下2016年2月以來新低。

另外台化2月營收210.29億元，月減幅7.1%，年衰退率更高達23.7%，為2012年9月以來、將近七年半的新低點。台塑化2月營收456.76億元，月減21.4%，也比去年同期下滑12.9%，則是2017年4月以來的新低。

南亞董事長吳嘉昭表示，受到新冠肺炎疫情擴散影響，中國大陸各省市復工延遲。雖然南亞在大陸的各生產廠從2月中旬已復工營運，至2月底人員到崗達八成，但礙於上下游供應鏈停工、缺工及物流運能受限制，使產品交運持續受到影響，各項產品營收減幅達三至四成。

台化副董事長洪福源也表示，受大陸疫情使工人回崗受阻，下游復工及物流運輸恢復緩慢，2月石化原料市場整體買氣減弱，價、量均下跌。

另外國際油價重跌，連帶影響下游的乙烯、丙烯、丁二烯等基本石化原料2月價格跌幅也都相當慘重，台塑化2月包括煉油事業和烯烴事業的月減幅度都超過兩成。