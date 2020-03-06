喬山2月營收16億元年增3.1％ 同期新高
喬山（1736）今（6）日公告2月營收16億元，較去年同期成長3.1%，美金表達則為5.3%。
喬山表示，儘管全球疫情延燒，但因喬山全球倉庫備有安全庫存，大陸工廠也已於2月12日復工，且喬山垂直整合度高，各地製造廠生產不太受到影響，器材的供應無虞。
目前，客戶訂單需求無明顯變化，2月營收16億元，月減0.6%、年增3.1％；累計前二月營收達32.14億元、年減3.5%，第1季營收可望持平或小幅成長。
喬山表示，新冠肺炎事件，預計會再度提升人類對於健康的注意，有助於健康相關產業的成長，加上喬山今年新產品上市展望佳，以及越南新廠投產後產能利用率逐步提升，公司對於2020年營運維持正向看法。
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