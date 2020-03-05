快訊

日本「推遲」習近平4月訪問：中日防疫的外交謀算？

新冠肺炎增2確診！案39接觸者及菲國境外移入 累計44例

儒鴻去年每股賺15.68元 歷史第三高

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

紡織股王儒鴻（1476）今（5）日公布去年每股獲利15.68元，創歷史第三高，董事會拍板去年每股擬派發現金股息11元，與前年打成平手，此為過去五年來，儒鴻第4度派發股息超過10元。

面對美中貿易戰干擾，儒鴻去年營收281.25億元，年增2%，成功守住「正成長」；稅後純益42.99億元，則比前年略減1.8%，換算每股稅後純益15.68元，為歷史第三高，僅略低於2015年和2018年，這已經是儒鴻連續七年賺進超過一個股本。

展望今年，儒鴻董事長洪鎮海先前信心滿滿表示，公司已獲兩大品牌大客戶點名為機能服飾的前五大供應商，接單無虞，儒鴻「今年一定會比去年好」。不過今年一開春就碰上新冠肺炎疫情，雖然儒鴻主力生產基地在越南，不受大陸延後復工影響；不過上游的布料和輔料等供應鏈很多在大陸，儒鴻仍難免受到牽連。儒鴻下周一將召開線上法說會，由洪鎮海親自主持，會不會調整今年的景氣及營運看法？成為法人關注焦點。

儒鴻

延伸閱讀

心肌梗塞不只會胸悶！男女病發前兆，這些地方不一樣

900億元資金到位 CIP風場正式開工

擠出產能做隔離衣 這幾家新抗疫股基本面有看頭

抗疫 儒鴻、聚陽投產隔離衣

相關新聞

製鞋股快跑／鈺齊觸漲停 豐泰走揚

製鞋股雖亦受新冠肺炎衝擊供應鏈影響，但今（5）日買盤出現升溫。鈺齊-KY（9802）今日股價大漲，盤中觸及漲停價位112.5元，市場看好，鈺齊-KY新增全球第一大Outdoor品牌Merrell為客戶，已於2020春夏鞋款開始出貨，今年貢獻可期。另，豐泰（9910）今股價也反彈，盤中來到176.5元，漲幅2.6%。

2月營收／智伸科延後復工年減15% 3月可望回穩

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技（4551）公布2月合併營收2.6億元，因2月延長至2月10日復工，工作天數影響部分訂單出貨時程，營收年減15%，但目前已經全面復工，3月營收可望回穩。

2月營收／勤凱連3月創高 Q1獲利拚登峰

導電漿廠勤凱（4760）公布2月營收呈現雙成長，主要是受到下游的被動元件市場需求增溫所帶動，且2月營收已是該公司單月營收連續第三個月創歷史新高，營運表現相當強勁，市場法人看好，該公司今年第1季營收及獲利均可望創下歷史新高表現。

氣立發可轉債 募資6億元

專業自動化氣壓元件製造廠台灣氣立（4555）董事會昨（4）日通過，將發行國內第二次有擔保轉換公司債，發行總額以6.24億元為上限，每張面額10萬元，發行價格依面額的101%至104%發行，發行期間為三年。

上月業績／復盛應用-38％ Q2回溫

高球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（4）日公布2月營收，受大陸廠延遲復工影響，單月僅有5.9億元，年減38.6%。不過，該公司指出，大陸廠目前開工率拉升至九成，預計下周可進入全面運作水準，對營運將有遞延效益。

上月業績／華固+1.4倍 建案搶手

華固建設（2548）2月在「華固天鑄」、「華固新代田」之成屋持續銷售、挹注營運之下，推升單月營收達4.65億元，較去年同期大增1.4倍；累計公司今年前二月營收達8.57億元、年增22.8%。

鮮活2月營收 大減85％

鮮活果汁-KY（1256）昨（4）日公告2月營收2,061.3萬元，年減85.2％，創歷史新低。鮮活表示，主要受到新…

巨大東歐新廠 7月投產

巨大集團全力搶攻國際市場，昨（3）日發表集團品牌策略，集團品牌與產品品牌明確區分，結合東歐新廠將於7月投產，電動自行車需求仍然持續發燒，將全力拓展自行車相關市場。

王品推新品牌 營運吃補

王品（2727）昨（4）日宣布，旗下吃到飽和牛火鍋品牌「和牛涮」正式開幕，王品表示，該品牌首家店自2月8日試營運以來，不受疫情影響全數客滿，用餐時刻還要排隊，未來每月目標營收要衝500萬元，預計五年內要開出十家店。

熱門新聞

0050將調整成分股 這檔納入機會大

台股利多 融券回補大潮來了

央行趕錢入股 外資轉買

比雪崩更慘！陸客不來 寶得利2月營收暴減98%

老牌飯店亞都6日停牌 傳事業體將大調整

十檔贏家 市值逆勢增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。