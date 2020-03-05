儒鴻去年每股賺15.68元 歷史第三高

紡織股王儒鴻（1476）今（5）日公布去年每股獲利15.68元，創歷史第三高，董事會拍板去年每股擬派發現金股息11元，與前年打成平手，此為過去五年來，儒鴻第4度派發股息超過10元。

面對美中貿易戰干擾，儒鴻去年營收281.25億元，年增2%，成功守住「正成長」；稅後純益42.99億元，則比前年略減1.8%，換算每股稅後純益15.68元，為歷史第三高，僅略低於2015年和2018年，這已經是儒鴻連續七年賺進超過一個股本。

展望今年，儒鴻董事長洪鎮海先前信心滿滿表示，公司已獲兩大品牌大客戶點名為機能服飾的前五大供應商，接單無虞，儒鴻「今年一定會比去年好」。不過今年一開春就碰上新冠肺炎疫情，雖然儒鴻主力生產基地在越南，不受大陸延後復工影響；不過上游的布料和輔料等供應鏈很多在大陸，儒鴻仍難免受到牽連。儒鴻下周一將召開線上法說會，由洪鎮海親自主持，會不會調整今年的景氣及營運看法？成為法人關注焦點。