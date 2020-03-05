巨大發表 GIANT GROUP集團品牌 盤中股價漲3.2%

巨大集團（9921）整合資源，統籌規畫集團整體成長策略，推動GIANT自有品牌與代工品牌同步穩健發展，這次的調整將以「Giant Group」集團品牌，統籌規畫自有品牌整體發展策略；法人認為品牌發展定位更明確，有助於巨大長期營運發展，今（5）日盤中巨大股價走強，一度來到177元，漲幅為3.2%。

1972年成立的巨大集團專注自行車本業，未來也會持續協同供應鏈夥伴，一起引領自行車產業長期發展努力；由於巨大很早就開始發展自有品牌Giant捷安特，成為全球前三大自行車品牌之一，目前也是全球營業額最高的自行車製造廠，旗下經營四大產品品牌：Giant、Liv、momentum、CADEX。

巨大表示，因應產業成長，加速反映市場變化，近年來除了大家熟知的Giant捷安特品牌，巨大集團亦針對消費者不同需求，分別陸續推出了女性專屬自行車品牌Liv、城市休閒自行車品牌momentum、以及2019年剛發表的高端自行車零組件品牌CADEX。

多品牌的經營促使巨大集團啟動歷時約兩年的品牌重整計畫，並於2020年正式發佈以集團品牌為首的全新品牌架構，巨大母集團將站在全局的高度，以更宏觀的視野，統籌規劃旗下各產品品牌的發展，未來將採取代工、自有品牌雙軌並進，成為營運兩大成長動能

巨大也進一步說明，Giant Group巨大集團因應多品牌管理現況，產品品牌管理目標將從打造一個強勢品牌，轉移到打造強勢的品牌組合，客觀支援各產品品牌未來發展，以創造強大的品牌組合綜效。

巨大集團Giant Group目前已於14個國家設立行銷公司，並透過完善縝密的全球經銷網絡，就近提供在地消費者自行車相關產品與服務。