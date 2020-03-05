中電2月營收2.1億元 年增37.87%

中電（1611）2月營收為2.1億元，年增37.87%。中電表示，今年農曆春節落在1月，2月工作天數正長，且去年同期基期較低，使2月單月營收成長。近期新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，但中電表示，目前疫情對市場衝擊不大，中國大陸供貨正常，營運暫不受影響。

中電1~2月累計營收為3.83億元，年增1.15%。新冠疫情衝擊房市信心，對於可能受到的衝擊，中電觀察，因為照明需求多來自營建後段工程，或終端需求，目前看來營運影響不大。此外，大陸工廠近期陸續復工，相關供應商復工率已達七成，出貨方面沒有問題。

展望今年，中電仍持謹慎態度，需求雖有望受惠台商回流商辦、廠辦熱而增加，但市場競爭激烈，不利產品均價、出貨量。接下來將橫向擴大產品組合，朝智慧照明市場發展，今年預計推出商用、家用新產品，時間點未定。

中電今年1月也公告處分台南樹谷園區土地，預計處分利益為2.82億元，每股貢獻度達0.79元。

中電表示，這次處分土地位於《促進產業升級條例》編定開發的工業區，要等到買家完成建廠且工廠登記後，才能認列收益，認列時間未定，目前確定上半年無法認列。

在成本控制有餘下，營業費用減少，中電2019年前三季稅後純益為2207萬，成功轉虧為盈，每股純益（EPS）為0.06元。另外，去年第4季還有龜山廠4,000坪土地處分收益入帳，預計為9.14億元，將進一步帶動全年獲利。