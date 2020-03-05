達爾膚每股大方配息10元 除息首日股價疲弱

達爾膚（6523）以資本公積配發現金股利每股10元，今（5）日進行除息交易，除息參考價為81元，不過，開盤股價即直直落，股價一度來到78.1元，跌幅逾3%，呈貼息窘境。

法人表示，達爾膚品牌受海外旅客喜愛，過去包括陸客、日、韓來台觀光採購占台灣的營收占比約25~30%，今年受到觀光客大幅遞減影響，預估亦會影響台灣業績表現。

達爾膚表示，近期雖受到肺炎疫情因素干擾，可能影響消費者於實體通路的消費力道、減少觀光客來台人數、以及中國大陸地區延後復工遞延出貨予大陸公司排程，公司預計第1季銷售業績將受到部分影響，但觀察美容保養市場需求成長動能依舊，及「宅經濟」商機趨勢明確，因此整體受到的衝擊有限。

此外，公司去年去年改變經營中國市場的模式，選擇與大陸策略合作夥伴成立江蘇達爾膚，由達爾膚持股51％，對中國的銷售採權益法認列投資損益，此舉也可望讓達爾膚對大陸的投資多一層保護。

達爾膚今年2月中旬正式進軍日本市場，目前DR.WU的產品已在中國大陸、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、緬甸、韓國、加拿大、日本等共計9個國家銷售。達爾膚表示，今年2月進駐日本網購龍頭平台Amazon、Yahoo!及樂天，看好台灣醫美產品在日本保養品市場仍有不少機會，原先也在和許多實體通路洽談中，只是目前因新冠肺炎疫情暫時擱置。